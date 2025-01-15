Тренди на дивани змінюються не часто, адже найважливіше, це купити диван, який прослужить багато років і не втратить свого вигляду. Однак, якщо ви плануєте оновити свій інтер'єр у 2025 році, тоді поради дизайнерів стануть в пригоді. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

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Які дивани зараз актуальні

Диван розміру XL

Маленькі та компактні дивани відійшли у минуле, зараз дизайнери радять обирати зручні великі дивани. На ньому буде комфортно ввечері дивитися улюблений фільм, а вдень – спілкуватися з сім'єю. Заповнення більшої частини вітальні великим кутовим диваном у стилі кінотеатру – це те, що зараз радять дизайнери.

Люди зараз проводять більше часу у своїх вітальнях, ніж будь-коли раніше. Через це диван відіграє центральну роль. Протягом останніх кількох років менші дивани все частіше замінюються більшими і зручними диванами, і ця тенденція не сповільнюється,

– сказала керівниця відділу закупівель у Sofology Гізела Ланкастер.



Великі дивани зараз у тренді / Фото Future PLC

Коричневий диван

Земляні відтінки – це одні з найкращих для вітальні. Дизайнери радять обирати саме насичені та глибокі кольори – мокко або коричневий. Диван такого кольору стане теплим акцентом у вітальні. Його великою перевагою є те, що він чудово поєднується з іншими кольорами в інтер'єрі.



Найстильніший колір диванів – коричневий / Фото Баркер і Стоунхаус

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Вигнутий диван

Вигнуті меблі популярні вже кілька років, але у 2025 році – вони будуть на піку популярності.

Дивани з ефектними скульптурними силуетами стануть великим трендом у 2025 році – вигнуті дивани, рифлені дивани та "дивани-круасани" стануть популярними завдяки своїй здатності миттєво додати інтересу та характеру вітальні,

– сказала менеджерка Barker and Stonehouse Лена Гірасінська.

Вона радить попрощатися з прямими лініями, які додають суворості інтер'єру.



Вигнутий диван в інтер'єрі / Фото Future PLC

Диван з кріслом

Диван з кріслом – це справді неочікуваний тренд. Багато виробників меблів почали випускати власні стильні варіації колись громіздких та нестильних стільців у комплекті до дивану.



Диван з кріслом набирає популярності / Фото Sofology

Модульний диван

Перевагою модульного дивану є те, що його можна персоналізувати.

У 2025 році ми очікуємо, що покупці диванів зроблять наголос на персоналізації, інвестуючи в ідеальний модульний диван для потреб своєї сім'ї, а не на підхід універсальний розмір для всіх,

– сказала керівниця відділу дизайну Sofa Патриція Гіббонс.



Модульні дивани мають багато переваг / Фото Future PLC

Диван з розкішної текстури

Якщо з моделлю визначилися, тоді потрібно переходити до тканини. Зараз популярними тканинами для диванів є букле, тедді, шеніл та інші вишукані текстилі. Вони додають простору вишуканості, розкоші й м'якості.



Трендова тканина дивану / Фото Future PLC