Камінь – це довговічний матеріал, а тому інтер'єр, у якому він застосовується, завжди матиме стильний вигляд. Дизайнери радять використовувати вироби з каменю, якщо ви прагнете створити позачасовий інтер'єр. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Особливо трендовим у 2025 році стане "просочування каменем". Мовиться про те, щоб використовувати один матеріал для стін та підлоги, щоб створити ефектний та цілісний вигляд.

Просочення каменем виводить концепцію використання каменю за межі кухонних стільниць і підлоги, занурюючи цілі кімнати або ключові архітектурні елементи в красу кам'яних поверхонь,

– заявила дизайнерка Олі Вебб.

Від обраного каменю повністю залежатиме загальний вигляд простору й атмосфера. Наприклад, сміливий камінь з густими прожилками виразним і максималістським. Водночас більш приглушені й прості камені створюватимуть заспокійливу атмосферу та мінімалістичний дизайн.

Як застосувати просочення каменем в інтер'єрі

У цій ванній кімнатні дизайнери використали чорно-білий мармур для ефектного обрамлення окремої ванни. Такий інтер'єр має пишний та грайливий вигляд.



Ванна кімната / Фото Laura Moss

Здебільшого камінь створює холодний простір, однак якщо обрати правильний колір, то він може додати тепла. Для цього туалетного столика і стін дизайнери використали коричневий граніт.



Дизайн інтер'єру / Фото Cullifords

Для просочення каменем у спальні чудово підійде травертин. Щоб додати м'якості і тепла, використайте текстурні деталі – пледи, декоративні подушки тощо.



Травертин у спальні / Фото Cullifords

Якщо використовувати камінь по всій ванній для вас надто сміливе рішення, то дизайнери пропонують оздобити ним душову. Яскравий камінь у душі може стати чудовим контрастом для більш спокійного інтер'єру ванної.



Інтер'єр душової кабінки / Фото Cullifords

Ця техніка підійде практично для будь-якого приміщення і будь-якого стилю.