Если хочется красок: Pinterest назвал самые модные веселые цвета интерьера

Pinterest всегда делится своими наблюдениями относительно популярных цветов на год. На этот раз сервис спрогнозировал трендовую палитру ярких оттенков.

Если вы не боитесь смелого и максималистского интерьера, то эта подборка пригодится. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Какие яркие цвета сейчас в тренде

Вишневый цвет – станет наиболее популярным и трендовым цветом в 2025 году. Он будет везде – в моде, интерьере, быту. Особенно популярным этот оттенок является среди миллениалов и поколения Z. Дизайнеры советуют добавлять его в интерьер постепенно – например, чехлы на подушки, маленькие детали этого цвета. Если вам хочется больше вишневого, тогда можно купить большое и удобное кресло.



Вишневые обеденные стулья / Фото Pinterest

Масляно-желтый цвет – это о причудливости и сюрреалистичности. Однако в интерьере он может быть очень полезным, ведь придаст тепла, домашнего уюта и яркости. Этот оттенок можно использовать на стене, кухни или приобрести небольшие акценты – вазу или кастрюли.



Дизайн масляно-желтой кухни / Фото Джон Груен

Сиреневый цвет популярный в маникюре и макияже, однако дизайнеры уверяют, что он будет отлично смотреться и в интерьере. Он придаст ему свежести и нежности.



Сиреневый цвет в интерьере / Фото Behr

Зеленый цвет всегда в тренде, однако в этом году стоит присмотреться к "цвету укропа". Именно этот оттенок зеленого будет самым популярным. Он прекрасно подойдет для домашнего офиса, поскольку может создать ощущение единения с природой. Также его используют на кухне. Но если для вас такой дизайн слишком смелый, тогда можно выбрать зеленую посуду или диван.



Зеленая кухня / Фото Дэвид Цай

Необязательно перерисовывать стены в трендовый цвет или покупать новую мебель. Если на тотальное обновление интерьера нет средств, тогда трендовые оттенки можно добавлять благодаря декорациям и текстилю.