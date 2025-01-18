Якщо ви не боїтеся сміливого та максималістичного інтер'єру, то ця підбірка стане в пригоді. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Які яскраві кольори зараз у тренді

Вишневий колір – стане найбільш популярним і трендовим кольором у 2025 році. Він буде всюди – у моді, інтер'єрі, побуті. Особливо популярним цей відтінок є серед міленіалів і покоління Z. Дизайнери радять додавати його до інтер'єру поступово – наприклад, чохли на подушки, маленькі деталі цього кольору. Якщо вам хочеться більше вишневого, тоді можна купити велике й зручне крісло.



Вишневі обідні стільці / Фото Pinterest

Масляно-жовтий колір – це про химерність та сюрреалістичність. Однак в інтер'єрі він може бути дуже корисним, адже додасть тепла, домашнього затишку і яскравості. Цей відтінок можна використати на стіні, кухні або ж придбати невеликі акценти – вазу чи каструлі.



Дизайн масляно-жовтої кухні / Фото Джон Груен

Бузковий колір популярний у манікюрі та макіяжі, однак дизайнери запевняють, що він матиме чудовий вигляд і в інтер'єрі. Він додасть йому свіжості та ніжності.



Бузковий колір в інтер'єрі / Фото Behr

Зелений колір завжди у тренді, однак у цьому році варто придивитися до "кольору кропу". Саме цей відтінок зеленого буде найпопулярнішим. Він чудово підійде для домашнього офісу, оскільки може створити відчуття єднання з природою. Також його використовують на кухні. Та якщо для вас такий дизайн надто сміливий, тоді можна обрати зелений посуд або диван.



Зелена кухня / Фото Девід Цай

Не обов'язково перемальовувати стіни у трендовий колір чи купувати нові меблі. Якщо на тотальне оновлення інтер'єру нема коштів, тоді трендові відтінки можна додавати завдяки декораціям та текстилю.