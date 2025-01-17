Важливо підійти до вибору кольору фарби для стелі так само вдумливо, як і до вибору відтінків для стін. Невідповідний колір може ненавмисно зменшити простір, конфліктувати з оточуючими елементами або порушити загальний баланс кімнати, пише 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Яскраво-жовтий. Хоча жовтий колір символізує щастя, але коли справа стосується стелі, він може трохи зіпсувати настрій. Дизайнер інтер’єру та архітектор Даніель Джозеф Ченін попереджає, що яскраві, насичені жовті кольори, такі як лимонний або канарковий, є несподіваною помилкою для фарбування стелі.

Завдяки світловідбиваючим властивостям жовтого кольору він може дезорієнтувати, майже приголомшливо світити, посилюючи штучне освітлення та спотворюючи ваше сприйняття розміру кімнати.

У приміщеннях, призначених для створення спокою та рівноваги, таких як спальні чи вітальні, цей колір порушує візуальну рівновагу, змушуючи стелю здаватись нижчою та створюючи відчуття хаосу,

– каже він

Пудрово-блакитний. Цей та інші м’які пастельні кольори, як-от м’ятно-зелений, багатьом до вподоби, до того ж вони часто привносять у кімнату відчуття спокою та безтурботності. Однак на стелі ці відтінки часто можуть здаватися трохи несуттєвими.

Замість того, щоб створювати заспокійливу атмосферу, це створює, як вказують фахівці, майже "мрійливу якість", яка порушує відчуття глибини в просторі. Це особливо проблематично в приміщеннях із сучасним або мінімалістичним дизайном, де відсутність ваги кольору робить простір плоским і відірваним.

Бежевий. Бежеві та кремові кольори – це позачасовий вибір для стін, що пропонує тепло та універсальність. За словами дизайнера інтер’єру Келлі Річардсон, фарбування стін і стелі в один і той же бежевий або кремовий тон може зробити кімнату рівною та монотонною.

Коли немає контрасту, простір втрачає вимір і візуальний інтерес,

— каже фахівець.



Бежевий колір та стінах і стелі може зробити простір плоским / Фото Unsplash (Kara Eads)

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Темно-синій. Темні кольори, такі як темно-синій, чорний, темно-зелений і насичений фіолетовий, можуть додати драматичності, вишуканості та примхливої ​​елегантності дизайну кімнати, якщо їх використовувати продумано.

Темніші тони візуально опускають стелю, роблячи простір меншим і закритішим. Замість цього вибирайте більш світлі, м’які версії темно-синього.

Червоний. Дизайнери попереджають, що червоний колір може навіть зробити простір гнітючим. За їхніми словами, він створює відчуття тяжкості та тиску, що не є ідеальним для комфорту. Якщо ви схиляєтеся до червоного кольору, то найефективніше використовувати його для акцентів або на стінах, а не на стелі.

Неоновий помаранчевий. Помаранчевий може бути теплим, привабливим кольором для стелі, привносячи енергію та бадьорість у простір, але є велика різниця між насиченим темно-помаранчевим і яскравим неоновим. За словами дизайнерів, він надто інтенсивний і "може швидко перевершити дизайн кімнати". Замість того, щоб збільшити простір, він відбиває різке, неприродне світло на стіни та меблі.