Прийняття мінімалістичного підходу може ефективно зменшити хаос в переповнених шафках і невпорядкованих шухлядах, сприяючи створенню спокійної та впорядкованої атмосфери у ванній кімнаті. Про це пише 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Приберіть зайве на стільниці у ванній. Стільниця у ванній кімнаті часто слугує місцем для зберігання різних предметів, від зубних щіток до склянок для води. Хоча дуже важливо, щоб речі першої потреби були на видноті та під рукою, часто, особливо коли ви поспішаєте, ці предмети залишаються поза увагою протягом усього дня, а іноді і на довший період часу, що може захаращувати цю поверхню.

Фахівці радять подумати про інвестиції в систему зберігання, наприклад, модульні акрилові бокси. Такий підхід значно оптимізує використання простору. Основна перевага такої системи полягає в тому, що вона встановлює спеціальні зони для ваших речей і таким чином не дозволяє безладу "панувати".

Залиште необхідні продукти. Важливим кроком у створенні мінімалістичної ванної кімнати є "відбір" продуктів, які є у ванній. Там часто накопичується надлишок речей, якими ви вже навіть не користуєтеся, починаючи від засобів для догляду за шкірою та волоссям і закінчуючи парфумерією та мийними засобами. Щоб оптимізувати простір у шухлядах, варто "оцінити" свої засоби і залишити лише ті, якими ви регулярно користуєтесь.



Сортування предметів у ванній кімнаті позбавить безладу / Фото Unsplash (Arno Smit)

Обдумайте, як зберігати речі. Фахівці пропонують використовувати набори кошиків для предметів особистої гігієни, оскільки вони забезпечують легкий доступ, зберігаючи при цьому непомітний зовнішній вигляд, на відміну від великих контейнерів з кришками. Для відкритих стелажів чудовим варіантом є кошики, які мають мінімалістичний естетичний вигляд і водночас гарантують, що предмети першої потреби залишаються легкодоступними. Щоб ще більше мінімізувати безлад, експерти радять організовувати предмети за їхнім призначенням.