Принятие минималистического подхода может эффективно уменьшить хаос в переполненных шкафчиках и неупорядоченных ящиках, способствуя созданию спокойной и упорядоченной атмосферы в ванной комнате. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

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Уберите лишнее на столешнице в ванной. Столешница в ванной комнате часто служит местом для хранения различных предметов, от зубных щеток до стаканов для воды. Хотя очень важно, чтобы вещи первой необходимости были на виду и под рукой, часто, особенно когда вы спешите, эти предметы остаются без внимания в течение всего дня, а иногда и на более долгий период времени, что может загромождать эту поверхность.

Специалисты советуют подумать об инвестициях в систему хранения, например, модульные акриловые боксы. Такой подход значительно оптимизирует использование пространства. Основное преимущество такой системы заключается в том, что она устанавливает специальные зоны для ваших вещей и таким образом не позволяет беспорядку "царить".

Оставьте необходимые продукты. Важным шагом в создании минималистичной ванной комнаты является "отбор" продуктов, которые есть в ванной. Там часто накапливается избыток вещей, начиная от средств для ухода за кожей и волосами и заканчивая парфюмерией и моющими средствами. Чтобы оптимизировать пространство в ящиках, стоит "оценить" свои средства и оставить только те, которыми вы регулярно пользуетесь.



Сортировка предметов в ванной комнате избавит от беспорядка / Фото Unsplash (Arno Smit)

Обдумайте, как хранить вещи. Специалисты предлагают использовать наборы корзин для предметов личной гигиены, поскольку они обеспечивают легкий доступ, сохраняя при этом незаметный внешний вид, в отличие от больших контейнеров с крышками. Для открытых стеллажей отличным вариантом являются корзины, которые имеют минималистичный эстетический вид и одновременно гарантируют, что предметы первой необходимости остаются легкодоступными. Чтобы еще больше минимизировать беспорядок, эксперты советуют организовывать предметы по их назначению.