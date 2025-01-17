Профессиональные организаторы назвали вещи, которые нужно часто обновлять. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Вещи, которые нужно часто менять в ванной

Не все хотят тратиться на новую штору в ванной, однако это необходимо. Профессиональная организатор Сара Энтони считает, что штору нужно заменять раз или дважды в год. Дело в том, что штора накапливает мыльную пену и на ней может образовываться плесень.

Банные полотенца – не вечны. Ими нельзя пользоваться на протяжении многих лет.

Даже при регулярной стирке полотенца теряют поглощающую способность и со временем могут удерживать бактерии,

– сказала Энтони.

Она советует выбрасывать полотенца тогда, когда они становятся жесткими, или же когда имеют затхлый запах даже после стирки. Кстати, старое полотенце можно порезать на тряпки, если вы не готовы с ним прощаться.

Организатор Лаура Гутовски советует не покупать несколько банок солнцезащитного крема, поскольку его нужно выбрасывать каждые 3 года. Даже, если срок годности не указан. Дело в том, что основные ингредиенты крема разрушаются, и солнцезащита теряет свою эффективность.

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Санитайзер для рук – это еще одна вещь, которая не имеет длительного срока хранения.

Единственная вещь, срок годности которой закончился в ванной комнате почти каждого моего клиента, – это дезинфицирующее средство для рук,

– рассказала организатор Лаура Гутовски.

Если вы годами храните большую банку дезинфектора, то можете его выбросить, ведь он давно потерял свои свойства.

Мочалку для тела нужно менять каждые 2 месяца. Поскольку в ванной обычно влажно, то на мочалке активно размножаются бактерии.