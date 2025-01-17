Професійні організатори назвали речі, які потрібно часто оновлювати. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Речі, які потрібно часто міняти у ванній

Не всі хочуть витрачатися на нову штору у ванній, однак це необхідно. Професійна організаторка Сара Ентоні вважає, що штору потрібно замінювати раз або двічі на рік. Річ у тому, що штора накопичує мильну піну і на ній може утворюватися цвіль.

Банні рушники – не вічні. Ними не можна користуватися упродовж багатьох років.

Навіть при регулярному пранні рушники втрачають поглинальну здатність і з часом можуть утримувати бактерії,

– сказала Ентоні.

Вона радить викидати рушники тоді, коли вони стають жорсткими, або ж коли мають затхлий запах навіть після прання. До речі, старий рушник можна порізати на ганчірки, якщо ви не готові з ним прощатися.

Організаторка Лаура Гутовскі радить не купувати кілька банок сонцезахисного крему, оскільки його потрібно викидати кожні 3 роки. Навіть, якщо термін придатності не зазначений. Річ у тому, що основні інгредієнти крему руйнуються, і сонцезахист втрачає свою ефективність.

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Санітайзер для рук – це ще одна річ, яка не має тривалого терміну зберігання.

Єдина річ, термін придатності якої закінчився у ванній кімнаті майже кожного мого клієнта, – це дезінфекційний засіб для рук,

– розповіла організаторка Лаура Гутовскі.

Якщо ви роками зберігаєте велику банку дезінфектора, то можете його викинути, адже він давно втратив свої властивості.

Мочалку для тіла потрібно змінювати кожні 2 місяці. Оскільки у ванній зазвичай волого, то на мочалці активно розмножуються бактерії.