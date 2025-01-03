Важливо час від часу проводити таку собі ревізію усіх речей, які зберігаються у ванній, та позбуватися від непотрібних. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Real Simple.

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Речі, яким не місце у ванній кімнаті

Після відпустки багато людей забирають туалетні приналежності з готельного номера – маленькі баночки з шампунем, гелем для душу, крем тощо. Багато хто думає, що використає їх у домашньому догляді або візьме з собою у наступну подорож. Та насправді усі ці мініатюрки просто лежать у шафі і ніхто ніколи ними не користується. Організатори простору радять перестати обманювати себе і просто більше не забирати ці баночки з готелю.

Професійна організаторка простору Моніка Фріл закликає не залишати одяг у ванній, оскільки це створює безлад. Або одразу переміщайте його в кошик з брудним одягом, або забирайте з ванної у шафу.

Зубну щітку потрібно міняти кожні 3 – 4 місяці, а якщо ви хворіли на грип чи ангіну – то одразу після одужання. Ніколи не зберігайте стару зубну щітку з думкою, що вона буде корисною для прибирання, одразу несіть її у смітник.

Зберігайте у ванній лише ту кількість рушників, яка потрібна вашим членам родини, усі інші – перемістіть у шафу для постільної білизни. До речі, не забувайте періодично викидати старі рушники або перетворювати їх на ганчірки.



Дизайн ванної кімнати / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels

Часто ми залишаємо у ванній ювелірні вироби, адже знімаємо їх перед тим, як йти в душ. Однак їх потрібно одразу забирати з ванної кімнати, коли ви з неї виходите. Постійний вплив вологи псує матеріал, і прикраси втрачають свій вигляд. Тому не залишайте каблучки, ланцюжки чи сережки у ванній.

Багато засобів для макіяжу та лосьйонів для тіла не можна зберігати у ванній через підвищену вологість. Однак багато людей навіть не знають про це. Організаторка простору Рутан Бетц-Ессінгер радить прочитати інструкцію до усіх засобів, аби вони не псувалися у ванній. Крім того, вона закликає викидати усі засоби, яким понад рік.

Ще одна порада – позбудьтеся усіх пристроїв для волосся, які ви більше не використовуєте. Так ви зможете звільнити місце для нових речей.

Чим менше речей буде у ванній, тим акуратніший і чистіший вигляд вона матиме.