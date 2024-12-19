Господарі часто захоплюються тенденцією створення розкішного дизайну з використанням висококласного декору. Однак експерти з дизайну припускають, що є певні речі у вашій ванній кімнаті, на які не варто витрачати гроші, пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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На які речі у ванній кімнаті не варто витрачати гроші

Плитка поза душем. Дизайнери кажуть, що настінна плитка поза душем справді не варта витрат. Ванна кімната має виглядати як ще одна кімната у вашому домі, а надлишок плитки чи каменю може здатися холодним.

Замість цього спробуйте гіпсові стіни, які за своєю суттю є водонепроникними та створюють більш затишне відчуття.

Сушарка для рук. Є фінішні штрихи, які покращують дизайн вашої ванної кімнати, але ви не повинні вибирати предмети, які надто орієнтуються на тренди, оскільки в кінцевому підсумку ви витратите багато грошей на те, що вам буде подобатися лише короткий проміжок часу. Дизайнер інтер’єру Бенджі Льюїс каже, що варто уникати химерного на вигляд радіатора для сушіння рушників, а замість цього краще обрати класичний простий варіант.



Краще обирати класичні сушарки для рушників у ванну / Фото Mylands

Автоматичні настінні дозатори мила. Оскільки наші будинки все частіше оснащуються передовими технологіями, все ж ванна кімната — це той простір, де добре зробити крок назад і зробити все простіше.

Хоча автоматичні та сенсорні дозатори мила набули популярності, їхній дизайн іноді може здаватися громіздким.

Щоб покращити загальну атмосферу у ванній кімнаті, виберіть елегантні настільні дозатори для мила, які легко інтегруються з вашим декором і плануванням, зберігаючи візуальну гармонію простору.