Важно подойти к выбору цвета краски для потолка так же вдумчиво, как и к выбору оттенков для стен. Неподходящий цвет может непреднамеренно уменьшить пространство, конфликтовать с окружающими элементами или нарушить общий баланс комнаты, пишет 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

Смотрите также Организации пространства в ванной комнате: что учесть, чтобы избавиться от беспорядка

Ярко-желтый. Хотя желтый цвет символизирует счастье, но когда дело касается потолка, он может немного испортить настроение. Дизайнер интерьера и архитектор Даниэль Джозеф Ченин предупреждает, что яркие, насыщенные желтые цвета, такие как лимонный или канареечный, являются неожиданной ошибкой для окрашивания потолка.

Благодаря светоотражающим свойствам желтого цвета он может дезориентировать, почти потрясающе светить, усиливая искусственное освещение и искажая ваше восприятие размера комнаты.

В помещениях, предназначенных для создания спокойствия и равновесия, таких как спальни или гостиные, этот цвет нарушает визуальное равновесие, заставляя потолок казаться ниже и создавая ощущение хаоса,

– говорит он

Пудрово-голубой. Этот и другие мягкие пастельные цвета, например мятно-зеленый, многим нравится, к тому же они часто привносят в комнату ощущение покоя и безмятежности. Однако на потолке эти оттенки часто могут казаться немного несущественными.

Вместо того, чтобы создавать успокаивающую атмосферу, это создает, как указывают специалисты, почти "мечтательное качество", которое нарушает ощущение глубины в пространстве. Это особенно проблематично в помещениях с современным или минималистичным дизайном, где отсутствие веса цвета делает пространство плоским и оторванным.

Бежевый. Бежевые и кремовые цвета – это вневременной выбор для стен, предлагающий тепло и универсальность. По словам дизайнера интерьера Келли Ричардсон, покраска стен и потолка в один и тот же бежевый или кремовый тон может сделать комнату ровной и монотонной.

Когда нет контраста, пространство теряет измерение и визуальный интерес,

- говорит специалист.



Бежевый цвет на стенах и потолке может сделать пространство плоским / Фото Unsplash (Kara Eads)

Потрібно оновити меблі на кухні чи придбати нову шафу? VIYAR пропонує понад 40 000 товарів, що поєднують стиль, функціональність та високу якість. Тут кожен зможе знайти потрібне під будь-який інтерʼєр та бюджет, адже VIYAR – це швидко та зручно!

Темно-синий. Темные цвета, такие как темно-синий, черный, темно-зеленый и насыщенный фиолетовый, могут добавить драматичности, изысканности и прихотливой элегантности дизайну комнаты, если их использовать продуманно.

Более темные тона визуально опускают потолок, делая пространство меньше и закрытее. Вместо этого выбирайте более светлые, мягкие версии темно-синего.

Красный. Дизайнеры предупреждают, что красный цвет может даже сделать пространство угнетающим. По их словам, он создает ощущение тяжести и давления, что не является идеальным для комфорта. Если вы склоняетесь к красному цвету, то эффективнее всего использовать его для акцентов или на стенах, а не на потолке.

Неоновый оранжевый. Оранжевый может быть теплым, привлекательным цветом для потолка, привнося энергию и бодрость в пространство, но есть большая разница между насыщенным темно-оранжевым и ярким неоновым. По словам дизайнеров, он слишком интенсивный и "может быстро превзойти дизайн комнаты". Вместо того, чтобы увеличить пространство, он отражает резкий, неестественный свет на стены и мебель.