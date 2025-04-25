Их обожают дизайнеры: 7 трендов обоев в 2025 году

Обои никуда не исчезают в 2025 году. Они уже давно переживают новый всплеск популярности. И сегодня, кажется, есть столько же вариантов обоев, сколько и цветов краски.

Ботанические принты, полосы и блочные узоры – это свежие решения, которые активно появляются в этом году, передает 24 Канал с ссылкой на Better Homes and gardens.

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Какие обои в моде в этом году

Фрески и пейзажи

Пейзажные фрески или большие панорамные изображения – тип обоев, который можно использовать в любом пространстве, где вы хотите сделать выразительный акцент, независимо от размера комнаты.

Фрески снова входят в моду, в частности благодаря тому, что теперь они доступнее – не нужно расписывать стены вручную.

Большинство производителей обоев уже могут печатать эти красивые произведения искусства на любых материалах – травяных полотнах, виниловых или льняных основах.

Особенно эффектный они выглядят в небольших комнатах или нишах, где нужна глубина, или в больших пространствах, где создают величественный эффект. Дизайнеры любят использовать фрески в столовой, прихожей или даже в гостевом санузле.

Полосы

Полосатые обои – это беспроигрышная классика.

Полосы прекрасно смотрятся в любой части дома: они добавляют веселья в мансардных спальнях, элегантности – в столовых, а также могут стать эффектным акцентом в ванной или коридоре.

Дизайнеры советуют:

Использовать тональные полосы для гармоничного ощущения.

Сочетать контрастные цвета – для динамичного дизайна.

Блочные принты

Они сочетают в себе традиционность и современную простоту, а еще очень универсальны. Поскольку часто печатаются вручную, имеют особый ремесленный характер.

Блочные принты популярны в 2025 году / Фото Helen Norman

Справка: Блочный принт – это техника печати, при которой изображение или узор наносятся на поверхность (ткань, бумагу, обои и т.д.) с помощью вырезанного блока – обычно из дерева, резины или линолеума.

Стоит придерживаться принципа "меньше – лучше", потому что эти обои сами по себе очень яркие. Поэтому лучше не перегружать стены декором, а дать обоям говорить за себя.

Яркие цвета

Обои насыщенных цветов поднимают настроение и заряжают энергией. Эксперты рекомендуют использовать их в кухнях, прачечных или детских. Широкая цветовая палитра в таких обоях облегчает их сочетание с красками и текстилем.

Советы:

Для мягкого эффекта – подбирайте краску под цвет обоев.

Для максимализма – берите самый яркий оттенок из узора и используйте его на стенах или потолке.

Функциональные винилы

Дизайнеры все чаще обращаются к практичным материалам – в частности водостойких виниловых обоев.

Раньше они были простыми, но теперь доступны во многих цветах, текстурах и узорах. Идеальны для влажных зон – кухни, ванной, прачечной.

Принты, вдохновленные природой

Связь с природой в интерьере имеет успокаивающий и гармонизирующий эффект.

Среди узоров-фаворитов:

крупные цветы

тропические растения

детализированные ботанические мотивы

Особенно природные принты подходят для кухни.

Микс различных обоев

Смелый тренд – сочетать несколько типов обоев в одном пространстве. Это помогает зонировать открытые планировки или подчеркивать архитектурные детали.

Как это сделать: