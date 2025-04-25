Ботанічні принти, смуги та блочні візерунки – це свіжі рішення, які активно з'являються цього року, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Які шпалери у моді цього року

Фрески та пейзажі

Пейзажні фрески або великі панорамні зображення – тип шпалер, який можна використовувати у будь-якому просторі, де ви хочете зробити виразний акцент, незалежно від розміру кімнати.

Фрески знову входять у моду, зокрема завдяки тому, що тепер вони доступнішими – не потрібно розписувати стіни вручну.

Більшість виробників шпалер уже можуть друкувати ці красиві твори мистецтва на будь-яких матеріалах – трав'яних полотнах, вінілових чи лляних основах.

Особливо ефектний вони мають вигляд у невеликих кімнатах або нішах, де потрібна глибина, або у великих просторах, де створюють величний ефект. Дизайнери люблять використовувати фрески в їдальні, передпокої або навіть у гостьовому санвузлі.

Смуги

Смугасті шпалери – це безпрограшна класика.

Смуги мають прекрасний вигляд у будь-якій частині будинку: вони додають веселощів у мансардних спальнях, елегантності – у їдальнях, а також можуть стати ефектним акцентом у ванній чи коридорі.

Дизайнери радять:

Використовувати тональні смуги для гармонійного відчуття.

Поєднувати контрастні кольори – для динамічного дизайну.

Блочні принти

Вони поєднують у собі традиційність і сучасну простоту, а ще дуже універсальні. Оскільки часто друкуються вручну, мають особливий ремісничий характер.

Блочні принти популярні у 2025 році / Фото Helen Norman

Довідка: Блочний принт – це техніка друку, при якій зображення або візерунок наносяться на поверхню (тканину, папір, шпалери тощо) за допомогою вирізаного блоку – зазвичай з дерева, гуми або лінолеуму.

Варто дотримуватися принипу "менше – краще", бо ці шпалери самі по собі дуже яскраві. Тому краще не перевантажувати стіни декором, а дати шпалерам говорити за себе.

Яскраві кольори

Шпалери насичених кольорів піднімають настрій і заряджають енергією. Експерти рекомендують використовувати їх у кухнях, пральнях або дитячих. Широка кольорова палітра в таких шпалерах полегшує їх поєднання з фарбами та текстилем.

Поради:

Для м'якого ефекту – підбирайте фарбу під колір шпалер.

Для максималізму – беріть найяскравіший відтінок із візерунка і використовуйте його на стінах або стелі.

Функціональні вініли

Дизайнери все частіше звертаються до практичних матеріалів – зокрема водостійких вінілових шпалер.

Раніше вони були простими, але тепер доступні в багатьох кольорах, текстурах і візерунках. Ідеальні для вологих зон – кухні, ванної, пральні.

Принти, натхненні природою

Зв'язок із природою в інтер'єрі має заспокійливий і гармонізуючий ефект.

Серед візерунків-фаворитів:

великі квіти

тропічні рослини

деталізовані ботанічні мотиви

Особливо природні принти пасують до кухні.

Мікс різних шпалер

Сміливий тренд – поєднувати кілька типів шпалер в одному просторі. Це допомагає зонувати відкриті планування або підкреслювати архітектурні деталі.

Як це зробити: