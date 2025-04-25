Ботанічні принти, смуги та блочні візерунки – це свіжі рішення, які активно з'являються цього року, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.
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Які шпалери у моді цього року
Фрески та пейзажі
Пейзажні фрески або великі панорамні зображення – тип шпалер, який можна використовувати у будь-якому просторі, де ви хочете зробити виразний акцент, незалежно від розміру кімнати.
Фрески знову входять у моду, зокрема завдяки тому, що тепер вони доступнішими – не потрібно розписувати стіни вручну.
Більшість виробників шпалер уже можуть друкувати ці красиві твори мистецтва на будь-яких матеріалах – трав'яних полотнах, вінілових чи лляних основах.
Особливо ефектний вони мають вигляд у невеликих кімнатах або нішах, де потрібна глибина, або у великих просторах, де створюють величний ефект. Дизайнери люблять використовувати фрески в їдальні, передпокої або навіть у гостьовому санвузлі.
Смуги
Смугасті шпалери – це безпрограшна класика.
Смуги мають прекрасний вигляд у будь-якій частині будинку: вони додають веселощів у мансардних спальнях, елегантності – у їдальнях, а також можуть стати ефектним акцентом у ванній чи коридорі.
Дизайнери радять:
- Використовувати тональні смуги для гармонійного відчуття.
- Поєднувати контрастні кольори – для динамічного дизайну.
Блочні принти
Вони поєднують у собі традиційність і сучасну простоту, а ще дуже універсальні. Оскільки часто друкуються вручну, мають особливий ремісничий характер.
Блочні принти популярні у 2025 році / Фото Helen Norman
Довідка: Блочний принт – це техніка друку, при якій зображення або візерунок наносяться на поверхню (тканину, папір, шпалери тощо) за допомогою вирізаного блоку – зазвичай з дерева, гуми або лінолеуму.
Варто дотримуватися принипу "менше – краще", бо ці шпалери самі по собі дуже яскраві. Тому краще не перевантажувати стіни декором, а дати шпалерам говорити за себе.
Яскраві кольори
Шпалери насичених кольорів піднімають настрій і заряджають енергією. Експерти рекомендують використовувати їх у кухнях, пральнях або дитячих. Широка кольорова палітра в таких шпалерах полегшує їх поєднання з фарбами та текстилем.
Поради:
- Для м'якого ефекту – підбирайте фарбу під колір шпалер.
- Для максималізму – беріть найяскравіший відтінок із візерунка і використовуйте його на стінах або стелі.
Функціональні вініли
Дизайнери все частіше звертаються до практичних матеріалів – зокрема водостійких вінілових шпалер.
Раніше вони були простими, але тепер доступні в багатьох кольорах, текстурах і візерунках. Ідеальні для вологих зон – кухні, ванної, пральні.
Принти, натхненні природою
Зв'язок із природою в інтер'єрі має заспокійливий і гармонізуючий ефект.
Серед візерунків-фаворитів:
- великі квіти
- тропічні рослини
- деталізовані ботанічні мотиви
Особливо природні принти пасують до кухні.
Мікс різних шпалер
Сміливий тренд – поєднувати кілька типів шпалер в одному просторі. Це допомагає зонувати відкриті планування або підкреслювати архітектурні деталі.
Як це зробити:
- обирайте контрастні візерунки, але з єдиною кольоровою гамою.
- поєднуйте дрібні принти з масивними смугами – для створення візуального фокусу.