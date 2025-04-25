Ботанические принты, полосы и блочные узоры – это свежие решения, которые активно появляются в этом году, передает 24 Канал с ссылкой на Better Homes and gardens.
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Какие обои в моде в этом году
Фрески и пейзажи
Пейзажные фрески или большие панорамные изображения – тип обоев, который можно использовать в любом пространстве, где вы хотите сделать выразительный акцент, независимо от размера комнаты.
Фрески снова входят в моду, в частности благодаря тому, что теперь они доступнее – не нужно расписывать стены вручную.
Большинство производителей обоев уже могут печатать эти красивые произведения искусства на любых материалах – травяных полотнах, виниловых или льняных основах.
Особенно эффектный они выглядят в небольших комнатах или нишах, где нужна глубина, или в больших пространствах, где создают величественный эффект. Дизайнеры любят использовать фрески в столовой, прихожей или даже в гостевом санузле.
Полосы
Полосатые обои – это беспроигрышная классика.
Полосы прекрасно смотрятся в любой части дома: они добавляют веселья в мансардных спальнях, элегантности – в столовых, а также могут стать эффектным акцентом в ванной или коридоре.
Дизайнеры советуют:
- Использовать тональные полосы для гармоничного ощущения.
- Сочетать контрастные цвета – для динамичного дизайна.
Блочные принты
Они сочетают в себе традиционность и современную простоту, а еще очень универсальны. Поскольку часто печатаются вручную, имеют особый ремесленный характер.
Блочные принты популярны в 2025 году / Фото Helen Norman
Справка: Блочный принт – это техника печати, при которой изображение или узор наносятся на поверхность (ткань, бумагу, обои и т.д.) с помощью вырезанного блока – обычно из дерева, резины или линолеума.
Стоит придерживаться принципа "меньше – лучше", потому что эти обои сами по себе очень яркие. Поэтому лучше не перегружать стены декором, а дать обоям говорить за себя.
Яркие цвета
Обои насыщенных цветов поднимают настроение и заряжают энергией. Эксперты рекомендуют использовать их в кухнях, прачечных или детских. Широкая цветовая палитра в таких обоях облегчает их сочетание с красками и текстилем.
Советы:
- Для мягкого эффекта – подбирайте краску под цвет обоев.
- Для максимализма – берите самый яркий оттенок из узора и используйте его на стенах или потолке.
Функциональные винилы
Дизайнеры все чаще обращаются к практичным материалам – в частности водостойких виниловых обоев.
Раньше они были простыми, но теперь доступны во многих цветах, текстурах и узорах. Идеальны для влажных зон – кухни, ванной, прачечной.
Принты, вдохновленные природой
Связь с природой в интерьере имеет успокаивающий и гармонизирующий эффект.
Среди узоров-фаворитов:
- крупные цветы
- тропические растения
- детализированные ботанические мотивы
Особенно природные принты подходят для кухни.
Микс различных обоев
Смелый тренд – сочетать несколько типов обоев в одном пространстве. Это помогает зонировать открытые планировки или подчеркивать архитектурные детали.
Как это сделать:
- выбирайте контрастные узоры, но с единой цветовой гаммой.
- сочетайте мелкие принты с массивными полосами – для создания визуального фокуса.