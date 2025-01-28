Растения, которые растут без солнца: 5 идеальных вариантов для темных комнат

Не каждый имеет возможность обустроить свой дом так, чтобы в нем было достаточно естественного света. А если еще и маленькие окна выходят в тень, то такая комната практически не видит солнечных лучей. Однако это вовсе не повод отказываться от комнатных растений.

Есть растения, которые прекрасно чувствуют себя и красиво растут в комнатах без солнечного света. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Какие растения не требуют много солнечного света

Потос очень прост в уходе и идеально подойдет для начинающих. Если вы никогда не имели комнатных растений, тогда советуем обратить внимание именно на потос. Это растение может расти в комнатах, где нет солнечного света. Кроме того, оно совсем не прихотливое и будет прекрасно процветать при нормальном поливе.



Потос обладает способностью виться / Фото RDNE Stock project, Pexels

Замиокулькас или по-другому "долларовое дерево" – универсальное растение, ведь оно может расти при любом освещении. Поэтому его смело можно выбирать для темных комнат. Еще одним преимуществом этого вазона является то, что его нужно очень редко поливать. Замиокулькас достаточно будет обильно полить один раз в три недели, чтобы он хорошо рос.



Замиокулькас не прихотлив к свету / Фото Кори Сирс

Змеиное растение или "тещин язык" не требует много воды или света для того, чтобы расти.

"Тещин язык" может переносить слабое освещение, а также прохладный и сухой зимний воздух. Кроме того, для этого растения лучше будет пересыхать между поливами,

– сказала эксперт по растениям Мари Винтер.



Змеиное растение подойдет для начинающих / Фото Алонды Берд

Драцена может стать украшением для темного угла комнаты. Это растение немного прихотливее в поливе, чем "тещин язык", однако в вопросе освещения оно не проблематично.

Спатифиллум отличается своими нежными белыми цветами в период цветения, которые напоминают лилии. Такой вазон может стать украшением мрачной комнаты. Однако за ним нужно правильно ухаживать, чтобы листочки не пересыхали.



Спатифиллум в интерьере / Фото Кары Кормак

Эти неприхотливые растения прекрасно растут в темных комнатах или на расстоянии от окон. Они станут идеальным выбором для тех, кто стремится озеленить свой дом, но не может обеспечить достаточно света.