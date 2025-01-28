Є рослини, які чудово почуваються і красиво ростуть у кімнатах без сонячного світла. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

До теми П'ять рослин, які найкраще приживуться у квартирі з сухим повітрям

Які рослини не потребують багато сонячного світла

Потос дуже простий у догляді й ідеально підійде для початківців. Якщо ви ніколи не мали кімнатних рослин, тоді радимо звернути увагу саме на потос. Ця рослина може рости у кімнатах, де немає сонячного світла. Крім того, вона зовсім не вибаглива й буде чудово процвітати за нормального поливу.



Потос має здатність витися / Фото RDNE Stock project, Pexels

Заміокулькас або по-іншому "доларове дерево" – універсальна рослина, адже вона може рости за будь-якого освітлення. Тож її сміливо можна обирати для темних кімнат. Ще однієї перевагою цього вазона є те, що його потрібно дуже рідко поливати. Заміокулькас достатньо буде рясно полити один раз на три тижні, аби він гарно ріс.



Заміокулькас не вибагливий до світла / Фото Корі Сірс

Зміїна рослина або "тещин язик" не потребує багато води чи світла для того, щоб рости.

"Тещин язик" може переносити слабке освітлення, а також прохолодне та сухе зимове повітря. Крім того, для цієї рослини краще буде пересихати між поливами,

– сказала експертка з рослин Марі Вінтер.



Зміїна рослина підійде для початківців / Фото Алонди Берд

Драцена може стати окрасою для темного кута кімнати. Ця рослина трохи вибагливіша у поливі, аніж "тещин язик", однак у питанні освітлення вона не проблематична.

Спатифілум вирізняється своїми ніжними білими квітами у період цвітіння, які нагадують лілії. Такий вазон може стати окрасою похмурої кімнати. Однак за ним потрібно правильно доглядати, аби листочки не пересихали.



Спатифілум в інтер'єрі / Фото Кари Кормак

Ці невибагливі рослини прекрасно ростуть у темних кімнатах або на відстані від вікон. Вони стануть ідеальним вибором для тих, хто прагне озеленити свій дім, але не може забезпечити достатньо світла.