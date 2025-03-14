Как совместить разные стили в интерьере: 5 лучших комбинаций

Противоположности притягиваются. Этот физический закон работает и для дизайна интерьера. Стили, которые, казались на первый взгляд несочетаемыми, могут образовывать идеальную комбинацию.

Дизайнеры рассказали, какие стили можно удачно совместить между собой, передает 24 Канал со ссылкой на Better gardens and homes.

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Необычные комбинации стилей в интерьере

Нейтральный максимализм

Комбинация нейтральности и максимализма дает невероятный результат / Фото Laurey Glenn

Кажется, что нейтральность и максимализм – полные противоположности, но это сочетание доказывает, что даже самые разные стили могут сойтись в создании уютного домашнего пространства. Благодаря нейтральной цветовой гамме – белый, кремовый, серый и черный – эта гостиная на первый взгляд не выглядит максималистской. Однако использование различных узоров в мебели и ковре добавляет насыщенности и стиля.

Если вы хотите максимализм в своем доме, но без перегруженности, выбирайте нейтральные цвета. Вместо ярких оттенков играйте с различными узорами, текстилем и фактурами. Заполните пустые стены нейтральными картинами и используйте кластерный метод для декора столов и каминных полок.

Рустикальный стиль "старых денег"

Сочетание двух, казалось бы, противоположных стилей – рустикального декора и эстетики "старых денег" – придает изысканный вид пространству / Фото Matthew Kisiday

Если стиль "старых денег" отличается роскошью и классикой, то рустикальный стиль – теплом и естественностью. В этом случае насыщенные цвета гармонируют с натуральным деревом и металлическими элементами. Пыльные синие шкафы и мрамор с выразительными прожилками добавляют элегантности, тогда как деревянные балки, полки и обеденный стол привносят ощущение уюта.

Чтобы успешно совместить эти стили, придерживайтесь цветовой палитры "старых денег" – насыщенные синие, зеленые и нейтральные оттенки, а также добавляйте рустикальные элементы и отделки. Используйте натуральные материалы и металлы для создания интересного контраста.

Западный стиль середины века

Чтобы совместить яркий стиль середины века с грубоватой западной эстетикой, сосредоточьтесь на том, что их объединяет / Фото Amy Pigliacampo

Оба стиля используют натуральные материалы – дерево, кожу, кирпич и камень. Например, низкий кожаный диван (фирменная черта середины века) прекрасно сочетается с камином в западном стиле. Терраццо-столешница кофейного столика имеет очень модернистский вид, но ее деревянные ножки помогают гармонично вписать ее в общий интерьер.

Чтобы поддержать баланс между двумя стилями, комбинируйте предметы обоих направлений, придерживаясь единой цветовой гаммы. Добавьте керамические вазы, арочные светильники и деревянные элементы. А для дополнительного западного акцента используйте кактусы, деревянные бревна и даже ковбойские сапоги.

Ретро-эклектика

Эти два стиля так хорошо сочетаются, что их почти невозможно различить / Фото David Land

На фото можно увидеть взаимодействие ретро и эклектики, которая образует уютное и персонализированное пространство. Оранжевое кресло и деревянные шкафы цвета вишни – это классика 70-х годов. На открытых полках хаотично расположены бокалы, вазы, книги и пластинки в разных оттенках, которые повторяют оранжевые тона мебели.

Чтобы повторить этот стиль в своем интерьере, не стремитесь к слишком идеальному виду – позвольте себе экспериментировать. Выбирайте мебель и декор, которые вызывают у вас положительные эмоции. Добавьте ретро-цвета и узоры, а также любимые коллекции книг, виниловых пластинок или сувениров.

Индустриальный фермерский стиль

Эта комбинация стилей - настоящий дизайн-эквивалент сочетания сладкого и соленого / Фото John Granen

Теплый и винтажный фермерский стиль получает современный, дерзкий акцент благодаря индустриальным элементам, создавая идеально сбалансированное пространство. В этой столовой классические фермерские элементы, такие как обшитые досками стены, натуральный пол и большой деревянный стол, гармонично дополняются стильным индустриальным светильником и металлическими стульями с крашеным покрытием.

Поскольку фермерский и индустриальный стили имеют схожие цветовые гаммы (нейтральные оттенки, темно-синий, рыжий, насыщенный зеленый), такое сочетание достаточно легко воспроизвести в вашем доме. Сосредоточьтесь на приобретении или поиске на барахолках крупных предметов в фермерском стиле, таких как столы, стулья и диваны. Добавьте индустриальные акценты через детали, объединяющие пространство: используйте металлическую фурнитуру для кухонных шкафов, установите светильники и бра в индустриальном стиле, а также оставьте открытыми природные материалы, такие как кирпичные стены или деревянные балки.