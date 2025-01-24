"Жена мафиози" и "городская тетя": известны самые большие тенденции в дизайне интерьера в 2025 году
Известный эксперт по интерьерам Нейл Уитакер отметил, что в дизайне 2025 года будет сделан акцент на самовыражение и индивидуальность. Он также спрогнозировал, что тренды, которые появились в 2024 году, продолжат оставаться на гребне популярности в следующем году.
Эксперт по интерьерам поделился, что будет популярным в следующем году, в частности в кухнях, передает 24 Канал со ссылкой на Home Beautiful.
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Три новые тенденции
Я думаю, мы видим возвращение к индивидуальности, к кухням с характером, которые действительно функционируют как сердце дома. Приятно видеть, что доброжелательность возвращается,
– отметил Нейл.
Эксперт прогнозирует, что кухни будут более насыщенные цветом. Они постепенно отойдут от того, чтобы быть только высокотехнологичными лабораториями.
Кухни – это функциональные пространства, но они должны также быть гостеприимными щедрыми и дружественными. Думаю, мы увидим более мягкие, менее минималистичные интерьеры кухонь с акцентом на цвет и материалы,
– говорит Нейл.
Кухня в стиле коттеджа с зелеными шкафами и мраморным островом / Фото Ханна Печмарин
Нейл заметил, что 2024 год был годом странных терминов в мире интерьерного дизайна. Это был год "Городской Тетки", "Жены Мафиози" и "Дофаминового декора". Эти нишевые тренды будут продолжаться и в 2025 году, поскольку они – о самовыражении и индивидуальности.
Самовыражение будет в моде в 2025 году, как видно в гостиной дома Нейла Уитакера / Фото Рэйчел Тагг
Пространство в стиле Urban Aunt (Городская тетя) наполнено тщательно подобранными сокровищами и уникальными предметами. Хотя TikTok дал этой тенденции имя, она уже нашла расположение у таких дизайнеров, как Нейл. Главная особенность этого тренда – вневременность.
Гостевой дом Нейла в Берри, наполнен интересными предметами и искусством – отличительная черта тренда Urban Aunt / Фото Рэйчел Тагг
Дом в стиле Coastal Grandma (Прибрежная бабушка) – это "близкий родственник" тренда Urban Aunt, говорит Нейл. Для него характерны ярко-белые оттенки, большая мебель и возрастные текстуры.
Этот мечтательный семейный дом на полуострове Морнингтон, спроектирован Эми Спарго, воплощает эстетику Coastal Grandma/ Фото Лиза Коэн
Тренд Mob Wife (Жена мафиози) – это быть смелым и ярким, выбирая глянцевые поверхности, темные оттенки, медные акценты и роскошный декор, такой как хрустальные люстры, бархат и анималистические принты.
Современная гостиная в стиле арт-деко в гостевом доме Нейла / Фото Рэйчел Тагг
Тренд Dopamine decor – это противоположность тренду "все нейтральное".
Сейчас не время бояться цветов. Если ваш дом кажется вам неинтересным, подумайте о цветовом обновлении с помощью смелых оттенков, таких как кобальтовый синий, красный, оранжевый и солнечно-желтый. Идея заключается в том, чтобы создать комнату, которая является максималистской, игривой и радостной.
Уютная и цветная гостиная / Фото Ханна Печмарин
Тренд Kitschen (кухня в стиле китч) противопоставляется минимализму, предлагая более свободный, яркий и эклектичный стиль. Кухни в стиле "kitschen" обычно имеют элементы, напоминающие старинные или винтажные предметы, много цвета, открытых полок, декор в стиле ретро или даже авангардный, и часто включают элементы, такие как керамические мойки, старомодная мебель и декоративные аксессуары.
Ручные глазурованные плитки в цвете изумруд / Фото Луиза Рош