Сколько цветов должно быть в комнате, чтобы она была дорогой и изысканной на вид
- Рекомендуется использовать правило трех цветов для создания целостного дизайна комнаты.
- Можно придерживаться распределения цветов 70-20-10 или 60-30-10 для гармоничного сочетания.
Выбор цветовой гаммы для пространства, независимо от того, начинается ли оно с чистого полотна или включает уже имеющиеся элементы, такие как ковры или диваны, может быть сложной задачей. Таким образом, возникает вопрос – сколько цветов следует использовать в помещении, чтобы достичь целостного вида, а не хаотичного или вообще однотонного.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.
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Сколько цветов должно быть в комнате
Хотя индивидуальные предпочтения влияют на выбор цветов и их количество, существуют определенные рекомендации и принципы декорирования, которые помогут обеспечить целостность и стиль вашего дизайна.
Проще говоря, правило трех цветов помогает придерживаться основной палитры из 3 цветов при оформлении любой комнаты. Это гарантирует, что конечный результат будет визуально привлекательным, а не "потрясающим бунтом чувств" – или же наоборот, скучным.
Можно обратить внимание на правило 3 цветов / Фото (Future PLC / Dominic Blackmore / Sarita Sharma)
Специалисты отмечают, что в основном все заключается в том, чтобы придерживаться трех цветов и менять оттенки тех же цветов в аксессуарах, чтобы создать скоординированный образ.
В дизайне интерьера правило трех цветов часто называют правилом 70-20-10 или правилом 60-30-10, эти разбивки являются процентным распределением цветов в каждой комнате.
Поэтому, правило 70-20-10 на самом деле является лишь напоминанием о том, что сначала нужно использовать свой доминирующий цвет в комнате, затем добавить дополнительный цвет, а затем добавить "цвет-разрушитель".
Подчеркнем, что ваша комната прежде всего должна отражать вашу личность. Поэтому, можно использовать тенденции окрашивания, например добавление полос на стены, чтобы объединить и более 4 цветов в одну схему, которую можно использовать в игривых или изысканных способах, в зависимости от атмосферы пространства.
"Помните, чтобы создать единый вид в комнате, выберите палитру цветов для всей комнаты – это может содержать четыре цвета, и это поможет вам создать хорошо спланированное пространство", – говорят специалисты.