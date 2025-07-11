Это уже не модно: 4 устаревших тренда в напольных покрытиях

Одной из вещей, которая очень влияет на вид самой комнаты, является напольное покрытие. Оно способно, как придать стильного и возвышенного вида пространству, так и испортить его.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какое напольное покрытие уже не в моде?

Дизайнеры советуют избегать этих устаревших тенденций при выборе напольного покрытия для дома в 2025 году.

Все серое

Серый цвет ранее играл значительную роль в индустрии дизайна, однако сейчас его популярность стала предметом дискуссий. Хотя остаются те, кто ценит его холодные, нейтральные тона, дизайнеры сходятся во мнении, что серые варианты напольных покрытий часто делают пространство тусклым, лишенным вдохновения и, порой, чрезмерно холодным.

Крашеные напольные доски

В 2025 году желательно избегать окрашивания доски для пола. Хотя окрашенные доски могут быть визуально привлекательными – например, насыщенного зеленого оттенка – они, как правило, не выдерживают ежедневный износ.

Ковры от стены до стены в местах с высокой проходимостью

Хотя ковровое покрытие от стены до стены обеспечивает ощущение комфорта, есть определенные "но". Как отмечает эксперт по дизайну Нина Лихтенштейн, хотя ковровое покрытие хорошее в спальнях, игровых комнатах или других уютных уголках, – его использование в гостиных и столовых становится все менее распространенным в современном дизайне.

"Они подвержены пятнам, накапливают аллергены и часто неравномерно изнашиваются", – говорит эксперт.



Лучше не размещать ковер по всему полу / Фото Unsplash

Узорчатая плитка для пола

Лора Уильямс, основательница Living Oak Interior Design, замечает, что "узорчатая плитка для пола сейчас выглядит несколько устаревшей". Хотя она не исключает ее использования, но рекомендует рассмотреть ее применение, например, для пола в ванных комнатах или кухнях.