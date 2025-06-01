Бассейн с водопадом и 7 комнат: как выглядит дом Камерон Диаз в Лос-Анджелесе

Современная сельская резиденция в Беверли-Хиллз, где актриса Камерон Диаз жила несколько лет вместе с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом, и их дочерью, продается за почти 16,5 миллиона долларов.

Диаз купила его в 2020 году за 14,7 миллиона долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Как выглядит имение актрисы

Резиденция Камерон Диаз имеет собственный дом охраны и ухоженную территорию. По территории тянется извилистая подъездная дорога к гаражу на две машины и автостоянки, образующие форму буквы "L" вместе с основным зданием, обрамляя террасу с зоной барбекю.

С другой стороны дома – бассейн с водопадом, фонтаном, костром и несколькими зонами для отдыха на свежем воздухе. Участок площадью 1,7 акра окружен роскошной растительностью, а также имеет прогулочные тропинки среди садов на холмах.

Фермерский дом Камерон Диаз / Фото Courtesy of Carolwood Estates

Семикомнатный особняк имеет просторную гостиную с высокими потолками, большими панорамными окнами и балками. На фото из объявления видно латунные кухонные смесители, мраморные столешницы с контрастным узором, камины, стены из известковой штукатурки и офисные шкафы в глубоких, насыщенных тонах. Основная спальня на втором этаже имеет две ванные комнаты, гардеробные и зону отдыха с видом на широкие французские двери.