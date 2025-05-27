В 2021 году Стоун приобрела историческую усадьбу в престижном районе Тарритаун с намерением переехать туда с семьей. Однако через четыре года решила выставить недвижимость на продажу, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

Смотрите также Терраса в квартире Евгения Клопотенко с видом на исторический Киев: как она выглядит

Какой внутри дом Эммы

Участок площадью 1,25 акра расположен в одном из самых престижных районов города.

Дом Эммы Стоун в георгианском стиле из красного кирпича был построен примерно в 1940 году, что делает его одним из старейших в этом районе. Общая площадь поместья – около 930 квадратных метров.

Он включает в себя главный дом с четырьмя спальнями, гостевой домик на две спальни, бассейн, гидромассажную ванну и гараж с кинозалом и помещением для вечеринок над ним.

Во время реставрации супруги сняли, очистили и повторно использовали весь внешний кирпич. Также было перепланировано часть жилых помещений: в частности, открыто кухню в сторону гостиной для более современного расположения. Только монтаж деревянных панелей в кинозале длился более года.