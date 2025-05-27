У 2021 році Стоун придбала історичну садибу в престижному районі Тарритаун з наміром переїхати туди з родиною. Проте через чотири роки вирішила виставити нерухомість на продаж, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який всередині будинок Емми

Ділянка площею 1,25 акра розташована в одному з найпрестижніших районів міста.

Будинок Емми Стоун у георгіанському стилі з червоної цегли було збудовано приблизно у 1940 році, що робить його одним із найстаріших у цьому районі. Загальна площа маєтку – близько 930 квадратних метрів.

Він охоплює головний будинок із чотирма спальнями, гостьовий будиночок на дві спальні, басейн, гідромасажну ванну та гараж з кінозалом і приміщенням для вечірок над ним.

Під час реставрації подружжя зняло, очистило й повторно використало всю зовнішню цеглу. Також було переплановано частину житлових приміщень: зокрема, відкрито кухню в сторону вітальні для сучаснішого розташування. Тільки монтаж дерев'яних панелей у кінозалі тривав понад рік.