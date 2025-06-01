Діаз купила його у 2020 році за 14,7 мільйона доларів, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який на вигляд маєток акторки

Резиденція Камерон Діаз має власний будинок охорони та доглянуту територію. Територією тягнеться звивиста під'їзна дорога до гаража на дві машини та автостоянки, що утворюють форму літери "L" разом з основною будівлею, обрамляючи терасу з зоною барбекю.

З іншого боку будинку – басейн із водоспадом, фонтаном, вогнищем і кількома зонами для відпочинку на свіжому повітрі. Ділянка площею 1,7 акра оточена розкішною рослинністю, а також має прогулянкові стежки серед садів на пагорбах.

Фермерський дім Камерон Діаз / Фото Courtesy of Carolwood Estates

Семикімнатий особняк має простору вітальню з високими стелями, великими панорамними вікнами та балками. На фото з оголошення видно латунні кухонні змішувачі, мармурові стільниці з контрастним візерунком, каміни, стіни з вапняної штукатурки та офісні шафи в глибоких, насичених тонах. Основна спальня на другому поверсі має дві ванні кімнати, гардеробні та зону відпочинку з видом на широкі французькі двері.