7 популярных комнатных растений, которые не следует заводить тем, кто имеет детей и животных

Комнатные растения имеют немало преимуществ: они очищают воздух, снижают уровень стресса и просто добавляют приятной зелени. Но если у вас есть маленькие дети или домашние любимцы – неправильный выбор растения может нанести серьезный вред.

Если вы планировали украсить дом новыми растениями или у вас растет малыш или игривый кот или пес, вот комнатные растения, которых стоит избегать, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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О покупке каких растений стоит подумать дважды?

Монстера

Одно из самых популярных растений для дома, монстера – не лучший выбор для владельцев животных. Она содержит нерастворимые оксалаты кальция, которые могут вызвать отек тканей в ротовой полости животных.

Коты имеют повышенный риск, потому что часто облизывают предметы в доме. К счастью, большинство котов отпугивает неприятный вкус, поэтому они обычно не съедают достаточно для тяжелых последствий. Но даже без фатальных последствий, отек дыхательных путей и боль – очень вероятны. Другие возможные побочные эффекты – рвота.

Спатифиллум (мирная лилия)

Многим известно, что лилии ядовиты для котов, но мирная лилия также может быть опасной для собак и детей. Как и монстера, она содержит оксалаты кальция.

Хотя у собак обычно более высокая устойчивость к токсинам, для котов лилии могут быть смертельно опасными – они вызывают острую почечную недостаточность. Даже если мирная лилия красивая – лучше избегать ее в доме с детьми или животными.

Каучуконос

Еще одно очень распространенное комнатное растение. Оно ядовито и для животных, и для детей.

Его млечный сок – раздражитель кожи, липкий и может вызвать рвоту при попадании внутрь.

Сансевьера (крысиный хвост)

Сансевиера называется еще "тещиным языком" / Фото Future PLC

Это растение выносливое и не требует особого ухода, но если у вас есть животные, лучше его избегать. Сансевьера содержит сапонины – вещества, которые нарушают клеточные мембраны.

Сапонины могут вызвать:

воспаление;

тошноту;

рвоту;

диарею;

раздражение желудочно-кишечного тракта;

Замиокулькас (ZZ-растение)

Это растение не только нужно осторожно ухаживать взрослым, но и избегать его в домах с детьми и животными. Оно содержит оксалаты кальция и сапонины, которые могут вызвать:

раздражение кожи

рвоту

диарею

сильное раздражение в ротовой полости животных

Даже если у вас нет детей или животных, рекомендуется использовать перчатки во время ухода.

Английский плющ

Это красивое растение легкое в уходе, но ядовито при прикосновении и проглатывании.

У детей может вызвать:

раздражение кожи

сыпь

лихорадку

боль в горле (при проглатывании ягод)

Если вы все же решите завести плющ – держите его высоко, подальше от детей.

Алоэ вера

Несмотря на то, что алоэ вера имеет успокаивающие свойства для людей, для животных она очень токсична.

В случае употребления может вызвать:

рвоту

диарею

Причиной является антахиноновые гликозиды, которые стимулируют кишечную перистальтику у животных. Поэтому лучше полностью убрать алоэ из досягаемости для котов и собак.