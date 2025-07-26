Если вы планировали украсить дом новыми растениями или у вас растет малыш или игривый кот или пес, вот комнатные растения, которых стоит избегать, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.
Смотрите также Спасители от жары: какие комнатные растения принесут в дом прохладу
О покупке каких растений стоит подумать дважды?
Монстера
Одно из самых популярных растений для дома, монстера – не лучший выбор для владельцев животных. Она содержит нерастворимые оксалаты кальция, которые могут вызвать отек тканей в ротовой полости животных.
Коты имеют повышенный риск, потому что часто облизывают предметы в доме. К счастью, большинство котов отпугивает неприятный вкус, поэтому они обычно не съедают достаточно для тяжелых последствий. Но даже без фатальных последствий, отек дыхательных путей и боль – очень вероятны. Другие возможные побочные эффекты – рвота.
Спатифиллум (мирная лилия)
Многим известно, что лилии ядовиты для котов, но мирная лилия также может быть опасной для собак и детей. Как и монстера, она содержит оксалаты кальция.
Хотя у собак обычно более высокая устойчивость к токсинам, для котов лилии могут быть смертельно опасными – они вызывают острую почечную недостаточность. Даже если мирная лилия красивая – лучше избегать ее в доме с детьми или животными.
Каучуконос
Еще одно очень распространенное комнатное растение. Оно ядовито и для животных, и для детей.
Его млечный сок – раздражитель кожи, липкий и может вызвать рвоту при попадании внутрь.
Сансевьера (крысиный хвост)
Сансевиера называется еще "тещиным языком" / Фото Future PLC
Это растение выносливое и не требует особого ухода, но если у вас есть животные, лучше его избегать. Сансевьера содержит сапонины – вещества, которые нарушают клеточные мембраны.
Сапонины могут вызвать:
- воспаление;
- тошноту;
- рвоту;
- диарею;
- раздражение желудочно-кишечного тракта;
Замиокулькас (ZZ-растение)
Это растение не только нужно осторожно ухаживать взрослым, но и избегать его в домах с детьми и животными. Оно содержит оксалаты кальция и сапонины, которые могут вызвать:
- раздражение кожи
- рвоту
- диарею
- сильное раздражение в ротовой полости животных
Даже если у вас нет детей или животных, рекомендуется использовать перчатки во время ухода.
Английский плющ
Это красивое растение легкое в уходе, но ядовито при прикосновении и проглатывании.
У детей может вызвать:
- раздражение кожи
- сыпь
- лихорадку
- боль в горле (при проглатывании ягод)
Если вы все же решите завести плющ – держите его высоко, подальше от детей.
Алоэ вера
Несмотря на то, что алоэ вера имеет успокаивающие свойства для людей, для животных она очень токсична.
В случае употребления может вызвать:
- рвоту
- диарею
Причиной является антахиноновые гликозиды, которые стимулируют кишечную перистальтику у животных. Поэтому лучше полностью убрать алоэ из досягаемости для котов и собак.