Когда атмосфера нагревается – растения выделяют избыток воды из листьев, и, испаряя ее, охлаждают себя и окружающую среду, передает 24 Канал со ссылкой на House Beautiful.

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Какие растения спасут от жары

Фикус Бенджамина

Один из немногих древовидных видов, что хорошо растет в помещении. Этот лиственный фикус увлажняет и охлаждает воздух в комнате, что особенно ценно во время жары.

Выбирайте вариант с высоким стволом и пышной кроной – это создаст "мини-лес" для других растений рядом. Если сгруппировать растения вместе, они формируют собственную микроэкосистему с более высокой влажностью. Летом поливайте фикус регулярно и размещайте в умеренно освещенном месте, чтобы он мог получать свет даже без прямого солнца.

Совет: Фикус потребляет больше воды в светлом месте, поэтому следите, чтобы почва не пересыхала. Идеальное размещение – яркое, но с рассеянным светом.

Каучуковое дерево

Повышение влажности в комнате способствует ее охлаждению, и это растение особенно хорошо увлажняет воздух. Чем больше листьев у растения, тем больше влаги оно может отдавать воздуху. Влага поглощается через корни и испаряется через поры из нижней части листьев.

Совет: Поливайте небольшими порциями, чтобы почва оставалась слегка влажной. Ставьте в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Избегайте резких перепадов температур.

Китайская аглаонема

Это растение известно своими свойствами очищения воздуха от токсинов, а также высоким уровнем транспирации, что увлажняет воздух. Очень популярно благодаря своим декоративным листьям.

Китайская аглаонема – это тропическое многолетнее растение, доступно в нескольких сортах / Фото The Spruce

Совет: Существует много красивых сортов аглаонемы, в частности с пестрыми листьями. Главное преимущество – неприхотливость. Им нужно мало воды и света. Это растение – идеальное для тихих уголков в квартире.

Пальмы

Пальмы, такие арека, ливастона, хвостатая пальма или пальма-леди, имеют большие зеленые листья с порами, через которые они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Чем больше площадь листьев, тем больше кислорода производит растение. Композиция из пальм создает мини-джунгли в доме и добавляет тропического настроения круглый год.

Совет: Опрыскивайте пальмы раз в неделю, чтобы поддерживать влажность и здоровье растения.

Сансевиерия (Тещин язык)

Листья сансевиерии содержит много воды, поэтому при транспирации растение выпускает охлажденную влагу в воздух. Она также выделяет кислород ночью, что делает ее полезной для жарких летних ночей. Кроме этого, она фильтрует из воздуха токсичные вещества, в частности бензол и формальдегид.

Совет: Хорошо переносит солнечное место, поэтому ее можно ставить на подоконник. Она не только охладит комнату, но и даст тень другим растениям.

Алоэ вера

Как и сансевиерия, алоэ вера выпускает влагу в воздух, охлаждая его. Ее толстые листья сохраняют воду, которую потом постепенно отдают – это помогает снизить температуру в комнате в жару.

Совет: Ставьте растение в светлое место, но не под прямое солнце. Поливайте только после полного высыхания почвы.