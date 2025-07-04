Растения имеют чувствительные механизмы, которые помогают им выживать в природе. Они реагируют на изменение давления, света, влажности и температуры. В домашних условиях эти реакции становятся заметными и могут служить как природные индикаторы погоды, передает 24 Канал.

Смотрите также Идеальные для жаркого лета: 4 комнатных растения, благодаря которым дышится легче

Комнатные "предвестники" похолодания, жары и осадков

Сансевиерия (Тещин язык)

Перед дождем ее листья могут становиться мягче или слегка сворачиваться. Это связано с колебаниями влажности в воздухе / Фото из открытых источников

Оксалис (Кислица)

Листья кислицы складываются ночью или перед сменой погоды / Фото из открытых источников

Если она "засыпает" еще днем – следует ждать дождя или похолодания

Гибискус

Перед изменениями погоды его цветы могут раскрываться или опадать быстрее / Фото из открытых источников

Особенно гибискус чувствителен к влажности и перепадам температур.

Монстера

Перед дождем может "плакать" – на ее листьях появляются капли влаги. Это явление называется гутация и возникает из-за избытка влаги в почве и повышенной влажности воздуха / Фото из открытых источников

Алоказия

Перед дождями на ее листьях можно увидеть прозрачные капельки воды, даже если погода все еще стоит солнечная / Фото из открытых источников

Спатифиллум

Его листья могут поникать или сворачиваться, реагируя на сухость или перепады влажности – иногда даже раньше, чем это почувствует человек / Фото из открытых источников

Индийская канна

Еще одно тропическое растение, на листьях которого появляется влага перед дождем / Фото из открытых источников

Бальзамин

Если на стеблях этого растения видны капельки воды, значит, день будет солнечным, сухим и теплым / Фото из открытых источников

Кипарисовик, комнатные сорта роз

Значительно усиливается аромат этих цветов перед тем, как должен пойти дождь / Фото из открытых источников