Рослини мають чутливі механізми, які допомагають їм виживати у природі. Вони реагують на зміну тиску, світла, вологості та температури. У домашніх умовах ці реакції стають помітними і можуть слугувати як природні індикатори погоди, передає 24 Канал.
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Кімнатні "передвісники" похолодання, спеки та опадів
Сансевієрія (Тещин язик)
Перед дощем її листя можуть ставати м'якшими або злегка згортатися. Це пов'язано з коливаннями вологості в повітрі / Фото з відкритих джерел
Оксаліс (Кислиця)
Листя кислиці складаються вночі або перед зміною погоди / Фото з відкритих джерел
Якщо вона "засинає" ще вдень – слід чекати дощу або похолодання
Гібіскус
Перед змінами погоди його квіти можуть розкриватися або опадати швидше / Фото з відкритих джерел
Особливо гібіскус чутливий до вологості та перепадів температур.
Монстера
Перед дощем може "плакати" – на її листках з'являються краплі вологи. Це явище називається гутація і виникає через надлишок вологи в ґрунті та підвищену вологість повітря / Фото з відкритих джерел
Алоказія
Перед дощами на її листі можна побачити прозорі крапельки води, навіть якщо погода все ще стоїть сонячна / Фото з відкритих джерел
Спатифілум
Його листя можуть поникати або згортатися, реагуючи на сухість або перепади вологості – іноді навіть раніше, ніж це відчує людина / Фото з відкритих джерел
Індійська канна
Ще одна тропічна рослина, на листі якої з'являється волога перед дощем / Фото з відкритих джерел
Бальзамін
Якщо на стеблах цієї рослини видно крапельки води, отже, день буде сонячним, сухим і теплим / Фото з відкритих джерел
Кипарисовик, кімнатні сорти троянд
Значно посилюється аромат цих квітів перед тим, як має піти дощ / Фото з відкритих джерел