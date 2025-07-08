Коли атмосфера нагрівається – рослини виділяють надлишок води з листя, і, випаровуючи її, охолоджують себе та навколишнє середовище, передає 24 Канал із посиланням на House Beautiful.

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Які рослини врятують від спеки

Фікус Бенджаміна

Один із небагатьох деревовидних видів, що добре росте в приміщенні. Цей листяний фікус зволожує та охолоджує повітря в кімнаті, що особливо цінно під час спеки.

Обирайте варіант з високим стовбуром і пишною кроною – це створить "міні-ліс" для інших рослин поруч. Якщо згрупувати рослини разом, вони формують власну мікроекосистему з вищою вологістю. Влітку поливайте фікус регулярно та розміщуйте у помірно освітленому місці, щоб він міг отримувати світло навіть без прямого сонця.

Порада: Фікус споживає більше води у світлому місці, тому слідкуйте, щоб ґрунт не пересихав. Ідеальне розміщення – яскраве, але з розсіяним світлом.

Каучукове дерево

Підвищення вологості в кімнаті сприяє її охолодженню, і ця рослина особливо добре зволожує повітря. Чим більше листя у рослини, тим більше вологи вона може віддавати повітрю. Волога поглинається через коріння і випаровується через пори з нижньої частини листків.

Порада: Поливайте невеликими порціями, щоб ґрунт залишався злегка вологим. Ставте у світле місце, але не під прямі сонячні промені. Уникайте різких перепадів температур.

Китайська аглаонема

Ця рослина відома своїми властивостями очищення повітря від токсинів, а також високим рівнем транспірації, що зволожує повітря. Дуже популярна завдяки своїм декоративним листкам.

Китайська аглаонема – це тропічна багаторічна рослина, доступна в кількох сортах / Фото The Spruce

Порада: Існує багато красивих сортів аглаонеми, зокрема з строкатими листками. Головна перевага – невибагливість. Їм потрібно мало води і світла. Ця рослина – ідеальна для тихих куточків у квартирі.

Пальми

Пальми, такі арека, лівастона, хвостата пальма чи пальма-леді, мають великі зелені листки з порами, через які вони поглинають вуглексилий газ та виділяють кисень. Чим більша площа листя, тим більше кисню виробляє рослина. Композиція з пальм створює міні-джунглі в оселі та додає тропічного настрою цілий рік.

Порада: Обприскуйте пальми раз на тиждень, щоб підтримувати вологість і здоров'я рослини.

Сансевієрія (Тещин язик)

Листя сансевієрії містить багато води, тому при транспірації рослина випускає охолоджену вологу у повітря. Вона також виділяє кисень вночі, що робить її корисною для спекотних літніх ночей. Окрім цього, вона фільтрує з повітря токсичні речовини, зокрема бензол і формальдегід.

Порада: Добре переносить сонячне місце, тому її можна ставити на підвіконня. Вона не лише охолодить кімнату, а й дасть тінь іншим рослинам.

Алоє вера

Як і сансевієрія, алоє вера випускає вологу у повітря, охолоджуючи його. Її товсті листки зберігають воду, яку потім поступово віддають – це допомагає знизити температуру в кімнаті в спеку.

Порада: Ставте рослину у світле місце, але не під пряме сонце. Поливайте лише після повного висихання ґрунту.