Коли атмосфера нагрівається – рослини виділяють надлишок води з листя, і, випаровуючи її, охолоджують себе та навколишнє середовище, передає 24 Канал із посиланням на House Beautiful.
Дивіться також Домашні синоптики: які кімнатні рослини ефективно передбачають погоду
Які рослини врятують від спеки
Фікус Бенджаміна
Один із небагатьох деревовидних видів, що добре росте в приміщенні. Цей листяний фікус зволожує та охолоджує повітря в кімнаті, що особливо цінно під час спеки.
Обирайте варіант з високим стовбуром і пишною кроною – це створить "міні-ліс" для інших рослин поруч. Якщо згрупувати рослини разом, вони формують власну мікроекосистему з вищою вологістю. Влітку поливайте фікус регулярно та розміщуйте у помірно освітленому місці, щоб він міг отримувати світло навіть без прямого сонця.
Порада: Фікус споживає більше води у світлому місці, тому слідкуйте, щоб ґрунт не пересихав. Ідеальне розміщення – яскраве, але з розсіяним світлом.
Каучукове дерево
Підвищення вологості в кімнаті сприяє її охолодженню, і ця рослина особливо добре зволожує повітря. Чим більше листя у рослини, тим більше вологи вона може віддавати повітрю. Волога поглинається через коріння і випаровується через пори з нижньої частини листків.
Порада: Поливайте невеликими порціями, щоб ґрунт залишався злегка вологим. Ставте у світле місце, але не під прямі сонячні промені. Уникайте різких перепадів температур.
Китайська аглаонема
Ця рослина відома своїми властивостями очищення повітря від токсинів, а також високим рівнем транспірації, що зволожує повітря. Дуже популярна завдяки своїм декоративним листкам.
Китайська аглаонема – це тропічна багаторічна рослина, доступна в кількох сортах / Фото The Spruce
Порада: Існує багато красивих сортів аглаонеми, зокрема з строкатими листками. Головна перевага – невибагливість. Їм потрібно мало води і світла. Ця рослина – ідеальна для тихих куточків у квартирі.
Пальми
Пальми, такі арека, лівастона, хвостата пальма чи пальма-леді, мають великі зелені листки з порами, через які вони поглинають вуглексилий газ та виділяють кисень. Чим більша площа листя, тим більше кисню виробляє рослина. Композиція з пальм створює міні-джунглі в оселі та додає тропічного настрою цілий рік.
Порада: Обприскуйте пальми раз на тиждень, щоб підтримувати вологість і здоров'я рослини.
Сансевієрія (Тещин язик)
Листя сансевієрії містить багато води, тому при транспірації рослина випускає охолоджену вологу у повітря. Вона також виділяє кисень вночі, що робить її корисною для спекотних літніх ночей. Окрім цього, вона фільтрує з повітря токсичні речовини, зокрема бензол і формальдегід.
Порада: Добре переносить сонячне місце, тому її можна ставити на підвіконня. Вона не лише охолодить кімнату, а й дасть тінь іншим рослинам.
Алоє вера
Як і сансевієрія, алоє вера випускає вологу у повітря, охолоджуючи його. Її товсті листки зберігають воду, яку потім поступово віддають – це допомагає знизити температуру в кімнаті в спеку.
Порада: Ставте рослину у світле місце, але не під пряме сонце. Поливайте лише після повного висихання ґрунту.