Якщо ви планували прикрасити оселю новими рослинами або у вас росте малюк чи грайливий кіт чи пес, ось кімнатні рослини, яких варто уникати, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Про купівлю яких рослин варто подумати двічі?

Монстера

Одна з найпопулярніших рослин для дому, монстера – не найкращий вибір для власників тварин. Вона містить нерозчинні оксалати кальцію, які можуть спричинити набряк тканин у ротовій порожнині тварин.

Коти мають підвищений ризик, бо часто облизують предмети в оселі. На щастя, більшість котів відлякує неприємний смак, тому вони зазвичай не з'їдають достатньо для тяжких наслідків. Але навіть без фатальних наслідків, набряк дихальних шляхів і біль – дуже ймовірні. Інші можливі побічні ефекти – блювота.

Спатифілум (мирна лілія)

Багатьом відомо, що лілії отруйні для котів, але мирна лілія також може бути небезпечною для собак і дітей. Як і монстера, вона містить оксалати кальцію.

Хоча у собак зазвичай вища стійкість до токсинів, для котів лілії можуть бути смертельно небезпечними – вони викликають гостру ниркову недостатність. Навіть якщо мирна лілія красива – краще уникати її в оселі з дітьми або тваринами.

Каучуконос

Ще одна дуже поширена кімнатна рослина. Вона отруйна і для тварин, і для дітей.

Її молочний сік – подразник шкіри, липкий і може спричинити блювоту при потраплянні всередину.

Сансев'єра (щучий хвіст)

Сансев'єра називається ще "тещиним язиком" / Фото Future PLC

Ця рослина витривала і не потребує особливого догляду, але якщо у вас є тварини, краще її уникати. Сансев'єра містить сапоніни – речовини, які порушують клітинні мембрани.

Сапоніни можуть викликати:

запалення;

нудоту;

блювоту;

діарею;

подразнення шлунково-кишкового тракту;

Заміокулькас (ZZ-рослина)

Цю рослину не лише потрібно обережно доглядати дорослим, але й уникати її в домівках з дітьми та тваринами. Вона містить оксалати кальцію та сапоніни, які можуть викликати:

подразнення шкіри

блювоту

діарею

сильне подразнення в ротовій порожнині тварин

Навіть якщо у вас немає дітей чи тварин, рекомендується використовувати рукавички під час догляду.

Англійський плющ

Ця красива рослина легка в догляді, але отруйна при дотику та ковтанні.

У дітей може викликати:

подразнення шкіри

висип

гарячку

біль у горлі (при проковтуванні ягід)

Якщо ви все ж вирішите завести плющ – тримайте його високо, подалі від дітей.

Алое вера

Попри те, що алое вера має заспокійливі властивості для людей, для тварин вона дуже токсична.

У разі вживання може спричинити:

блювоту

діарею

Причиною є антахінонові глікозиди, які стимулюють кишкову перистальтику у тварин. Тому краще повністю прибрати алое з досяжності для котів і собак.