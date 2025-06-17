От стиля к комфорту: зачем в спальне кладут ковер возле кровати

Обустраивая спальню, домовладельцы иногда задумываются, стоит ли там размещать ковер. Однако все же многие склоняются к тому, что ковры способствуют созданию теплой и уютной атмосферы в этом пространстве.

24 Канал расскажет, зачем хозяева размещают ковер именно возле кровати.

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Зачем в спальне кладут ковер возле кровати

Включение ковра в дизайн спальни – это хороший способ добавить мягкой текстуры комнате. Размещая ковер у кровати, вы не только добавляете стильный элемент, но и подчеркиваете роль кровати как центрального фокуса комнаты. Он повышает общий комфорт спальной зоны, обеспечивая мягкую поверхность, на которую можно наступать утром и вечером, а также он защищает напольное покрытие.

Кроме того, ковер предоставляет ценную возможность добавить текстуру, цвет и узор в дизайн интерьера комнаты. Все эти факторы в совокупности создают убедительные аргументы в пользу ковра в спальне.

Ковры также поглощают звук и эффективно минимизируют уровень шума в спальне.

Традиционно их кладут под кроватью, однако если вы не хотите покупать такой большой ковер, выберите ковровые дорожки.



Можно стелить ковер у кровати / Фото Unsplash (Spacejoy)

Зона у кровати – идеальное место для длинного узкого ковра. Вы можете расположить его с той стороны, с которой обычно заходите, чтобы лечь в кровать, или же положить по одному с каждой стороны для равновесия. Выбирая длину, можно выбрать такой коврик, чтобы был почти такой же длины, как и сама кровать.

Подчеркнем, что одним из важнейших пунктов является необходимость учитывать размер кровати, мебели, стоящей рядом, и общие размеры комнаты, чтобы коврик гармонировал с этими элементами и поддерживал визуальный баланс.