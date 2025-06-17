24 Канал розповість, навіщо господарі розміщують килим саме біля ліжка.

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Навіщо у спальні кладуть килим біля ліжка

Включення килима в дизайн спальні – це гарний спосіб додати м'якої текстури кімнаті. Розміщуючи килим біля ліжка, ви не лише додаєте стильний елемент, але й підкреслюєте роль ліжка як центрального фокусу кімнати. Він підвищує загальний комфорт спальної зони, забезпечуючи м'яку поверхню, на яку можна наступати вранці та ввечері, а також він захищає підлогове покриття.

Крім того, килим надає цінну можливість додати текстуру, колір і візерунок в дизайн інтер'єру кімнати. Всі ці фактори в сукупності створюють переконливі аргументи на користь килима в спальні.

Килими також поглинають звук і ефективно мінімізують рівень шуму в спальні.

Традиційно їх кладуть під ліжком, однак якщо ви не хочете купувати такий великий килим, оберіть килимові доріжки.



Можна стелити килим біля ліжка / Фото Unsplash (Spacejoy)

Зона біля ліжка – ідеальне місце для довшого вузького килима. Ви можете розташувати його з того боку, з якого зазвичай заходите, щоб лягти в ліжко, або ж покласти по одному з кожного боку для рівноваги. Вибираючи довжину, можна обрати такий килимок, щоб був майже такої ж довжини, як і саме ліжко.

Наголосимо, що одним з найважливіших пунктів є необхідність враховувати розмір ліжка, меблів, що стоять поруч, і загальні розміри кімнати, щоб килимок гармоніював з цими елементами і підтримував візуальний баланс.