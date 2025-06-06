Дизайнеры назвали 4 цвета ковров, которые больше не будут в моде в 2025 году

Не нужно быть экспертом моды, чтобы понимать, что со временем определенные цвета ковров становятся устаревшими. Различные факторы способствуют уменьшению популярности определенных оттенков, влияя на решение выбрать альтернативные варианты.

Дизайнеры поделились, от каких трендов и цветов ковров стоит отказаться в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Цвета ковров, которые выходят из моды в 2025 году

В 2024 году ярко-красный декор приобрел популярность благодаря своей эффектности. Однако такие яркие оттенки часто могут казаться тяжелыми. В 2025 году дизайнеры интерьера и владельцы домов смещают фокус на цвета, которые излучают роскошь и универсальность, сохраняя при этом визуально легкую эстетику.

Отличная альтернатива – изумрудно-зеленый. Этот цвет воплощает ощущение свежести и изысканности.

Дизайнер интерьера Джо Рич с J Rich Designs и Raydoor Sliding Walls & Doors рекомендует отказаться от темно-серых ковров для своих домов.

Угольно-серый цвет, безусловно, доминировал в современных схемах в течение многих лет, но его тяжесть может сделать пространство слишком мрачным, особенно учитывая, что многие домовладельцы сегодня стремятся к более светлым и просторным комнатам,

– говорит она.

Хотя белый ковер может излучать неоспоримый шарм, желательно пересмотреть этот выбор в 2025 году. По словам специалистов, хотя белоснежный белый ковер может создать визуально впечатляющий эффект, он часто не подходит для практического применения.

Белые ковры склонны к появлению пятен, которые могут создавать значительные проблемы в обслуживании, особенно в зонах с высокой проходимостью, таких как гостиные.



Белый – это цвет ковров, от которого стоит отказаться в 2025 году / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Прогнозируется, что в 2025 году определенные "ценные" цвета потеряют популярность, особенно те, характеризующиеся насыщенными оттенками. Известные своей драматической привлекательностью, глубоко насыщенные тона ковров, такие как аметистовый фиолетовый, сапфировый синий и рубиновый, становятся менее популярными.

Хотя эти цвета являются смелыми по своей концепции, они могут казаться визуально тяжелыми и могут оказаться сложными в сочетании с декором, меняющимся. Часто эти цвета доминируют в пространстве, а не возвышают его.