"Глянцевый" вызов классике: чем кухня Наоми Уоттс восхитила дизайнеров

Кухня в белом цвете – это классика дизайна. Впрочем, в пространстве актрисы Наоми Уоттс эта традиционная схема получает неожиданный современный поворот.

Пример Наоми Уоттс – доказательство того, что белая кухня не является чем-то статичным, и даже такое простое решение, как покрытие шкафов, может полностью изменить ее вид. Актриса призывает нас быть достаточно смелыми, чтобы пробовать разные варианты, пока не найдем идеальный для себя стиль, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность кухни Наоми Уоттс

Британская актриса в одном посте в Instagram продемонстрировала свою кухню. В ней можно увидеть белые мраморные столешницы, белые стены и белый фартук на плите. Черная барная стойка образует контраст на фоне светлого натурального дерева пола. На первый взгляд, в кухне Воттс нет ничего особенного, все достаточно стандартно. Впрочем, один элемент таки полностью преображает пространство. Это глянцевое покрытие шкафов.

Как выглядит кухня актрисы: видео

Верхние шкафы на кухне имеют стеклянную текстуру. Некоторые из них на самом деле сделаны из глянцевого матового стекла. Этот вид имеет несколько преимуществ. Он делает пространство Наоми светлее, больше и современнее.

Белый цвет в этой кухне создает эффект плавного перехода от одного элемента к другому, вызывая иллюзию огромного пространства. Контраст текстур – от матовых мраморных столешниц до глянцевых шкафов – делает этот стиль еще более завершенным и утонченным.

Наконец, выбор глянцевых шкафов для кухни является отличным, поскольку придает пространству четкую дизайнерскую тематику.

Есть сотни вариаций белой кухни, но глянцевые шкафы делают это пространство несомненно частью современного кухонного декора. Выбор темы и соблюдение ее помогает создать завершенный и гармоничный вид,

– заключает дизайнер Дженнифер Эберт.