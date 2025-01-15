Неожиданный дизайн кухонных моек вернется в 2025 году

Хотя столешницы и шкафы обычно занимают центральное место в дизайне кухни, мойки также могут стать настоящим украшением. В 2025 году большое внимание будут обращать на внешний вид раковин.

Вставные мойки остаются наиболее распространенным типом, поскольку они легко устанавливаются. Что касается материалов, то нержавеющая сталь является фаворитом для кухонных моек благодаря своей прочности и легкости в уходе. Современные тенденции указывают на то, что владельцы домов начинают рассматривать кухонные раковины не только как функциональный элемент. В 2025 году ожидается рост интереса к цветным кухонным мойкам, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Новый тренд в дизайне кухни

Цветные кухонные мойки выходят за пределы привычных серых моек из нержавеющей стали. Черный и металлический оттенки могут создать иллюзию более роскошной раковины, тогда как золото становится популярным способом добавления гламурного вида кухни.

Такие мойки могут быть изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения долговечности, но с цветным покрытием, которое помогает сделать обычную мойку интересным акцентом на кухне.

Цветные раковины – тренд 2025 года / Фото KelaVi / Shutterstock

Также мойки могут быть изготовлены из фарфора или композитного гранита. Среди других цветов, которые владельцы квартир рассматривают для обновления своих кухонных раковин, – зеленый, синий и красный.

Перед тем как рассмотреть возможность самостоятельной замены мойки или привлечения профессионала для установки новой, цветной мойки, важно оценить, подходит ли эта тенденция для вашего дома. Прежде чем выбрать цвет, необходимо определить, какой стиль лучше всего подойдет. Самыми распространенными являются надежная вставная мойка, а также мойки в стиле фермерского дома, подстольные или универсальные. Лучший выбор зависит от того, сколько пространства у вас есть на кухне, и из каких материалов изготовлены шкафы и столешница.

Когда вы определитесь со стилем, можно выбирать цвет. Подумайте, какой оттенок лучше всего будет гармонировать с другими элементами кухонного декора, такими как шкафы, плитка и столешницы. Также стоит учесть, нужно ли обновлять смеситель из-за изменения цвета мойки.