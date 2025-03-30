Дизайнеры назвали 4 элемента, которые делают кухню устаревшей

Порой, казалось бы незначительные детали интерьера кухни, способны испортить весь общий вид. Так, специфические элементы кухонных шкафов могут сделать пространство устаревшим.

Дизайнеры рассказали, от каких деталей кухонных шкафов стоит избавиться, чтобы кухня приобрела более современный вид, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Генеральная уборка на кухне: 6 вещей, которые никогда не следует выбрасывать

Какие элементы на кухне стоит срочно изменить

Дверцы шкафов с частичным наложением

Кухонные шкафы с частичным наложением дверей (когда дверцы закрывают часть рамы, но оставляют видимый зазор между ними) – это очевидный признак устаревшей кухни. Такие модели вышли из моды десятилетия назад.

Сейчас популярны врезные дверцы (когда дверцы расположены вровень с рамой и встроены в нее), или дверцы с полным наложением (когда они полностью покрывают раму).

Выбирайте кухонные шкафы с врезными дверцами или дверью с полной накладкой / Фото Bethany Adams Interiors

Глянцевое покрытие

Хотя глянец в свое время был популярным, сегодня он быстро теряет привлекательность.

Слишком блестящие фасады могут иметь резкий и непрактичный вид, ведь они подчеркивают каждый отпечаток пальцев и пятно. Более универсальная альтернатива – матовое или сатиновое покрытие, которое позволяет природным материалам и текстурам играть главную роль.

В этой кухне использовано матовое покрытие серого оттенка, что имеет элегантный, классический и гораздо более практичный вид, чем глянцевый вариант / Фото Lauren Gilberthorpe Interiors

Арочные фасады

Некоторые декоративные элементы на фасадах могут сразу сделать кухню устаревшей. Одним из таких являются арочные фасады шкафов, популярные в 1970-х и 1980-х годах.

Декоративные фасады с арочными вырезами напоминают о сельских кухнях прошлых десятилетий. Прекрасной альтерантивой является современная версия шкафов в стиле шейкер с минималистичными рамами.

Выбирайте для кухни шкафы в стиле шейкер / Фото Ledbury Studio

Имитация фактурной краски

Создание текстуры на кухне – отличный способ добавить визуального интереса. Но некоторые методы, в частности имитация фактурной краски, вышли из моды.

Еще один устаревший прием – дверцы с краской, нанесенной в технике "стиплинга" или с эффектом потертости. Лучше выбрать гладко окрашенные дверцы – они сохранят очарование ручной покраски, но без лишней фактуры.

Отдайте предпочтение гладко окрашенным шкафам / Фото Ledbury Studio