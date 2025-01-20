Устаревшая альтернатива кухонному острову неожиданно возвращается в наши дома

Кухонный остров можно часто встретить на современных кухнях. Во-первых, это модно, а во-вторых, он создает дополнительное место для приготовления пищи. Впрочем, в 2025 году мы увидим, как одна устаревшая тенденция вернется в наши дома и заменит традиционной островок.

Это стол повара, который, вероятно, вы чаще видели на изображениях старинных европейских кухонь. Теперь он снова набирает популярность, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Преимущества и недостатки кухонного стола

Есть четкие различия между кухонными островами и столами повара. Островки в основном используются для создания дополнительного пространства для хранения и обеспечения еще одной поверхности для приготовления пищи или даже подачи блюд на неформальных собраниях. Островки часто выше обычных кухонных столешниц, что делает их идеальным местом для стула-барного табурета.

Стол повара, тем временем, создает более спокойную атмосферу, которая способствует совместным трапезам, кроме того, что служит поверхностью для разложения ингредиентов. В столах поваров есть определенный старинный шарм. Одним из несомненных их преимуществ является то, что они дополнительное пространство для практического или эстетического разложения ингредиентов.

Кухонный стол снова приобретает популярность / Фото из открытых источников

Для меньших домов стол повара – это прекрасное место для приема пищи, что позволяет беспрепятственно переходить от приготовления пищи до подачи кулинарных шедевров друзьям и семье. И наконец, столы поваров легче в перемещении, чем острова, а потому с ними проще делать перепланировку пространства.

Обычно стол повара имеет несколько ящиков, что дают возможность хранить маленькие предметы, такие как кулинарные книги, салфетки или столовые приборы. Но в отличие от острова, он не имеет больших шкафов, что делает его менее привлекательным для тех, кто ищет больше места для хранения. Если ваша самая глубокая потребность – это иметь многочисленные ящики и шкафы для хранения, а также большую поверхность для приготовления пищи, стол повара – не лучший выбор для вас.