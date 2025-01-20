Це стіл кухаря, який, ймовірно, ви частіше бачили на зображеннях старовинних європейських кухонь. Тепер він знову набирає популярності, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Переваги і недоліки кухонного столу

Є чіткі відмінності між кухонними островами та столами кухаря. Острівці здебільшого використовуються для створення додаткового простору для зберігання та забезпечення ще однієї поверхні для приготування їжі або навіть подачі страв на неформальних зборах. Острівці часто вищі за звичайні кухонні стільниці, що робить їх ідеальним місцем для стільця-барного табурету.

Стіл кухаря, тим часом, створює більш спокійну атмосферу, яка сприяє спільним трапезам, окрім того, що служить поверхнею для розкладання інгредієнтів. У столах кухарів є певний старовинний шарм. Однією з безперечних їх переваг є те, що вони додатковий простір для практичного або естетичного розкладання інгредієнтів.

Кухонний стіл знову набуває популярності / Фото з відкритих джерел

Для менших будинків стіл кухаря – це чудове місце для прийому їжі, що дозволяє безперешкодно переходити від приготування їжі до подачі кулінарних шедеврів друзям та родині. І зрештою, столи кухарів легші в переміщенні, ніж острови, а тому із ними простіше робити перепланування простору.

Зазвичай стіл кухаря має кілька шухляд, що дають можливість зберігати маленькі предмети, такі як кулінарні книги, серветки чи столові прилади. Але на відміну від острова, він не має великих шаф, що робить його менш привабливим для тих, хто шукає більше місця для зберігання. Якщо ваша найглибша потреба – це мати численні шухляди та шафи для зберігання, а також велику поверхню для приготування їжі, стіл кухаря – не найкращий вибір для вас.