4 "устаревших" тенденции дизайна кухни, которые снова возвращаются в моду

Всем известно, что мода – циклична и с годами многие тренды снова расцветают с новой силой. Так происходит и с трендами в дизайне интерьера, которые недавно могли считаться уже пережитком прошлого, а сейчас снова актуальны.

Эксперты по дизайну поделились кухонными трендами, которые ранее считались устаревшими, а сейчас снова вернулись в моду. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Кухонные тренды, что снова популярны

Специалисты говорят, что нелакированная латунь возвращается в моду. Они считают, что сейчас это одна из любимых тенденций дизайна кухни, ведь она красивая на вид и легкая в уходе.

Отметим, что нелакированная латунь и лакированная имеют несколько разный вид. Лакированная латунь имеет блестящий полированный вид, тогда как нелакированная латунь – матовая.

Хотя белые и светлые кухни доминировали последнее десятилетие, эксперты говорят, что глубокие, смелые цвета возвращаются.

"Более насыщенные цвета, более капризные тона и насыщенная древесина также возвращаются в кухни", – заявляют специалисты.

Они советуют не бояться устанавливать шкафы из темного дерева (или красить шкафы из светлого дерева в более насыщенный цвет), красить стены кухни в насыщенный цвет или даже добавлять темно-синие подушки к табуретам, что есть у вашего кухонного острова.



Насыщенные цвета на кухне вернулись в моду / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Также дизайнеры указывают, что добавление небольшой лампы на кухне может привнести красивый и уникальный штрих в пространство.

Небольшая настольная лампа – идеальный способ действительно превратить ваш дом в дом и придать пространству теплую ауру,

– заявляют они.

Если есть что-то, чего профессионалы, вероятно, никогда не ожидали, что вернется в моду, то это белая техника. В конце концов, нержавеющая сталь была популярной в течение десятилетий. Но один из специалистов говорит, что белые приборы действительно вернулись с немного другим видом. По ее словам, современные бренды бытовой техники проделали большую работу по переосмыслению внешнего вида белой техники и сделали ее шикарной с такими элементами, как золотая фурнитура.