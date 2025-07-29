Метод французских хозяек: как постирать большое покрывало, которое не влезает в стиралку
- Для стирки большого покрывала понадобятся ванна, теплая вода, стиральное средство, чистая обувь или резиновые сапоги.
- Процесс самостоятельной стирки включает замачивание, топтание по ткани в воде, полоскание и сушка на табуретах или решетке.
Крупногабаритные вещи, такие как двуспальные одеяла или тяжелые пледы, часто не помещаются в барабан обычной стиральной машины. В таком случае есть несколько вариантов: отнести их в прачечную, воспользоваться услугами химчистки – или же постирать дома самостоятельно.
Для самостоятельной стирки большого покрывала понадобятся ванна, теплая вода около 40 градусов, стиральный порошок или гель для деликатной стирки, при необходимости – жидкость для мытья посуды, чистая обувь или резиновые сапоги, передает 24 Канал.
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Как постирать большую вещь в ванне?
Налейте теплую воду температурой примерно 40°C. Добавьте стиральное средство – порошок или гель. Если на изделии есть жирные пятна, капните немного жидкости для мытья посуды – она хорошо расщепляет загрязнения.
Замочите одеяло или плед. Положите изделие в ванну так, чтобы оно полностью погрузилось в воду. Оставьте на 3 – 4 часа – этого времени хватит, чтобы моющее средство подействовало.
Наденьте чистые резиновые сапоги или тщательно вымойте ноги – и осторожно начинайте топтаться по ткани. Это помогает тщательно прочистить волокна, не повреждая материал. Если изделие очень грязное, воду можно слить и повторить процесс еще раз с новым раствором.
Как постирать большое покрывало / Фото из открытых источников
Полощите одеяло тем же методом: залейте чистую воду, погрузите изделие и снова пройдитесь ногами. Для полного вымывания моющего средства воду стоит сменить 3 – 4 раза.
Мокрый текстиль весит немало, поэтому вынимать его из ванны сразу – непросто. Вместо этого:
- Спустите воду.
- Потопчитесь по изделию еще раз, чтобы выжать остатки жидкости.
- Выложите одеяло на табуреты или решетку прямо в ванной.
- Оставьте в таком положении на несколько часов или на ночь, чтобы вода полностью стекла.
- После этого изделие можно вынести на балкон или разложить дома для окончательной сушки привычным способом.
Обратите внимание! Если перспектива топтаться в ванне вас не привлекает, можно воспользоваться чистой шваброй – ею тоже удобно "стирать" и полоскать большие вещи, прижимая ткань в воде.