Для самостоятельной стирки большого покрывала понадобятся ванна, теплая вода около 40 градусов, стиральный порошок или гель для деликатной стирки, при необходимости – жидкость для мытья посуды, чистая обувь или резиновые сапоги, передает 24 Канал.

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Как постирать большую вещь в ванне?

Налейте теплую воду температурой примерно 40°C. Добавьте стиральное средство – порошок или гель. Если на изделии есть жирные пятна, капните немного жидкости для мытья посуды – она хорошо расщепляет загрязнения.

Замочите одеяло или плед. Положите изделие в ванну так, чтобы оно полностью погрузилось в воду. Оставьте на 3 – 4 часа – этого времени хватит, чтобы моющее средство подействовало.

Наденьте чистые резиновые сапоги или тщательно вымойте ноги – и осторожно начинайте топтаться по ткани. Это помогает тщательно прочистить волокна, не повреждая материал. Если изделие очень грязное, воду можно слить и повторить процесс еще раз с новым раствором.

Как постирать большое покрывало / Фото из открытых источников

Полощите одеяло тем же методом: залейте чистую воду, погрузите изделие и снова пройдитесь ногами. Для полного вымывания моющего средства воду стоит сменить 3 – 4 раза.

Мокрый текстиль весит немало, поэтому вынимать его из ванны сразу – непросто. Вместо этого:

Спустите воду.

Потопчитесь по изделию еще раз, чтобы выжать остатки жидкости.

Выложите одеяло на табуреты или решетку прямо в ванной.

Оставьте в таком положении на несколько часов или на ночь, чтобы вода полностью стекла.

После этого изделие можно вынести на балкон или разложить дома для окончательной сушки привычным способом.

Обратите внимание! Если перспектива топтаться в ванне вас не привлекает, можно воспользоваться чистой шваброй – ею тоже удобно "стирать" и полоскать большие вещи, прижимая ткань в воде.