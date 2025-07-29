Для самостійного прання великого покривала знадобляться ванна, тепла вода близько 40 градусів, пральний порошок або гель для делікатного прання, за потреби – рідина для миття посуду, чисте взуття або гумові чоботи, передає 24 Канал.

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Як випрати велику річ у ванні?

Налийте теплу воду температурою приблизно 40°C. Додайте пральний засіб – порошок або гель. Якщо на виробі є жирні плями, капніть трохи рідини для миття посуду – вона добре розщеплює забруднення.

Замочіть ковдру чи плед. Покладіть виріб у ванну так, щоб він повністю занурився у воду. Залиште на 3 – 4 години – цього часу вистачить, щоб миючий засіб подіяв.

Одягніть чисті гумові чоботи або ретельно вимийте ноги – і обережно починайте топтатися по тканині. Це допомагає ретельно прочистити волокна, не пошкоджуючи матеріал. Якщо виріб дуже брудний, воду можна злити й повторити процес ще раз із новим розчином.

Як випрати велике покривало / Фото з відкритих джерел

Полощіть ковдру тим самим методом: залийте чисту воду, занурте виріб і знову пройдіться ногами. Для повного вимивання миючого засобу воду варто змінити 3 – 4 рази.

Мокрий текстиль важить чимало, тож виймати його з ванни одразу – непросто. Замість цього:

Спустіть воду.

Потопчіться по виробу ще раз, щоб вичавити залишки рідини.

Викладіть ковдру на табурети або решітку прямо у ванній.

Залиште в такому положенні на кілька годин або на ніч, щоб вода повністю стекла.

Після цього виріб можна винести на балкон чи розкласти вдома для остаточної сушки звичним способом.

Зверніть увагу! Якщо перспектива топтатися у ванні вас не приваблює, можна скористатися чистою шваброю – нею теж зручно "прати" та полоскати великі речі, притискаючи тканину у воді.