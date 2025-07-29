Для самостійного прання великого покривала знадобляться ванна, тепла вода близько 40 градусів, пральний порошок або гель для делікатного прання, за потреби – рідина для миття посуду, чисте взуття або гумові чоботи, передає 24 Канал.

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Як випрати велику річ у ванні?

Налийте теплу воду температурою приблизно 40°C. Додайте пральний засіб – порошок або гель. Якщо на виробі є жирні плями, капніть трохи рідини для миття посуду – вона добре розщеплює забруднення.

Замочіть ковдру чи плед. Покладіть виріб у ванну так, щоб він повністю занурився у воду. Залиште на 3 – 4 години – цього часу вистачить, щоб миючий засіб подіяв.

Одягніть чисті гумові чоботи або ретельно вимийте ноги – і обережно починайте топтатися по тканині. Це допомагає ретельно прочистити волокна, не пошкоджуючи матеріал. Якщо виріб дуже брудний, воду можна злити й повторити процес ще раз із новим розчином.

як випрати велике покривало

Як випрати велике покривало / Фото з відкритих джерел

Полощіть ковдру тим самим методом: залийте чисту воду, занурте виріб і знову пройдіться ногами. Для повного вимивання миючого засобу воду варто змінити 3 – 4 рази.

Мокрий текстиль важить чимало, тож виймати його з ванни одразу – непросто. Замість цього:

  • Спустіть воду.
  • Потопчіться по виробу ще раз, щоб вичавити залишки рідини.
  • Викладіть ковдру на табурети або решітку прямо у ванній.
  • Залиште в такому положенні на кілька годин або на ніч, щоб вода повністю стекла.
  • Після цього виріб можна винести на балкон чи розкласти вдома для остаточної сушки звичним способом.

Зверніть увагу! Якщо перспектива топтатися у ванні вас не приваблює, можна скористатися чистою шваброю – нею теж зручно "прати" та полоскати великі речі, притискаючи тканину у воді.