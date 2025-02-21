Что такое "Ленивая Сьюзен", и как полезно ее можно использовать по дому

Вращающийся поднос, известный под названием "Ленивая Сьюзен" поможет поддерживать дома порядок. Также она облегчает доступ к предметам и может служить основой для изысканной мебели.

"Ленивая Сьюзен" – это вращающийся круглый поднос или полочка, которая устанавливается на столе, в кухонном шкафу или на обеденном столе. Она позволяет удобно вращать предметы для легкого доступа, без необходимости тянуться или передавать их другому человеку, пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как можно использовать дома "Ленивую Сьюзен"

"Ленивая Сьюзен" пригодится не только на обеденном столе, но и в холодильнике. Храните на ней бутылки и банки, чтобы те не потерялись в задней части холодильника.

Как это сделать: смотрите фото

Когда "Ленивая Сьюзен" расположена рядом с вашей плитой, она делает приготовление пищи быстрее и удобнее благодаря вращающейся платформе. Она помогает держать часто используемые кухонные предметы организованными и в пределах досягаемости.

"Сьюзен" для хранения кухонных принадлежностей: видео



"Ленивая Сьюзен" может стать аналогом дорогого столика. Благодаря несложному лайфхаку она превращается в изысканную мебель.

Как это сделать: смотрите видео

Есть офисный лайфхак со "Сьюзен". Он дает возможность просматривать экран компьютера из почти любого угла в комнате, не двигая всю установку. Платформа плавно вращается, и это позволяет без усилий регулировать экран для лучшей эргономики или для сотрудничества. Будь то игра с друзьями, работа над командным проектом, или просто смена позиции во время просмотра фильма, "Ленивая Сьюзен" обеспечивает возможность просматривать монитор с разных углов, не напрягая шею и не меняя постоянно положение кресла.

Как это работает: смотрите видео



"Ленивая Сьюзен" может привнести организованную эстетику на хаотичную территорию. Используйте ее, чтобы создать различные выделенные зоны. Например, создайте зону для перекусов, наполненную батончиками гранолы, клейкими мишками, пакетиками чипсов и тому подобное.

"Сюзен" поможет навести порядок дома: смотрите видео