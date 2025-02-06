Красное дерево возвращается в моду: почему дизайнеры советуют именно его

На протяжении многих последних лет в дизайне интерьера доминировали приглушенные оттенки дерева, что было связано с популярностью холодного скандинавского интерьера. Однако сейчас мир тяготеет к теплоте и уюту, поэтому в тренды возвращается роскошное красное дерево.

Добавьте истории своему дому

Тренды в дизайне интерьера начали "нагреваться" в прошлом году. 2025-й – станет годом теплых и глубоких интерьеров, а темное дерево принесет в них еще больше уюта. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Красное дерево получило свою популярность в 18 – 19 веке в домах грегорианского и викторианского стиля. Поэтому сейчас оно часто ассоциируется с традиционным стилем и историей. Однако на самом деле его запросто можно стилизовать в современном интерьере.

Благодаря глубокому красно-коричневому оттенку такая мебель имеет роскошный вид и мягкую текстуру. Красная мебель может обогатить современное пространство, добавить ему многослойности и контраста между старым и новым. Такие изделия мигом станут акцентом в интерьере и обогатят его.

Сейчас наблюдается возрождение интереса к коричневой мебели. Многие предметы из красного дерева наших родителей, дедушек и бабушек соответствуют этому тренду. В последнее время мы интегрируем много семейных обеденных столов и столиков в наши проекты,

– сказала дизайнер интерьера Александра Келер.



Мебель из красного дерева / Фото Benji Lewis Design

Дизайнеры советуют покупать винтажную мебель из красного дерева и называют несколько преимуществ такого решения:

это экологично;

такая мебель имеет интересную историю, а потому способна добавить интерьеру индивидуальности и интереса;

вы можете быть уверены в ее устойчивости.

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Старинный, вневременной предмет мебели в современном интерьере придаст глубины, привлекательности и текстуры. Например, размещение винтажного зеркала над современным камином добавляет интереса и истории,

– объяснила дизайнер Эмма Симс-Хилдитч.



Трендовое красное дерево / Фото Эммы Симс-Хилдитч

Кстати, многие дизайнеры считают, что красное дерево никогда не выходило из моды, просто в этом году оно станет более популярным. Именно поэтому стоит инвестировать в мебель этого цвета, ведь она всегда будет оставаться стильной.