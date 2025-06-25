Уют со вкусом: как выглядит гостиная Наташи Никишиной, победительницы "МастерШеф-14"
- Наталья Никишина арендует квартиру в центре Киева за 33 тысячи гривен.
- Гостиная оформлена в современном минималистическом стиле с акцентом на функциональность и комфорт.
Наталка Никишина живет в квартире в центре Киева. Победительница "МастерШеф-14" арендует ее за 33 тысячи гривен.
Для проекта "По хатам" повар провела экскурсию по своему жилищу. В частности, она показала гостиную, оформленную в современном минималистическом стиле с акцентом на функциональность и комфорт, передает 24 Канал.
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Гостиная Натальи Никишиной
Гостиная небольшая, однако опрятная и уютная благодаря продуманному использованию пространства и спокойной цветовой гамме. В центре комнаты размещен большой угловой диван темно-коричневого цвета, который создает удобную зону для отдыха. Напротив расположена современная стена под телевизор белого цвета с глянцевым покрытием – она не только визуально расширяет пространство, но и обеспечивает хранение вещей без загромождения интерьера.
Гостиная победительницы МастерШеф-14 / Скриншот
Телевизор стильно встроен в нишу. На белом журнальном столике стоит оригинальная композиция из овощей. У окна – декоративная лампа-рефлектор в стиле ретро или лофт, которая добавляет интерьеру характера и индустриальной нотки. Окно закрыто плотными темными шторами и легкой белой занавеской, что позволяет регулировать количество света в комнате.
Книги и коллекция птичек на полках / Скриншот
Рабочая зона в гостиной / Скриншот
В целом гостиная Никишиной – это современное компактное и уютное пространство, оформленное со вкусом и вниманием к деталям.