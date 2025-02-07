Эксперты назвали 3 решения для хранения, которые только мешают поддерживать порядок

Эффективные решения для хранения – это ключ к порядку дома. Впрочем, не все из них работают на самом деле. Иногда они делают пространство еще более загроможденным и неорганизованным.

Эксперты по интерьерам и организации назвали решения для хранения, которые затрудняют поддержание порядка, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Глубокие шкафы

В глубоких шкафах трудно найти нужные вещи / Фото Future PLC / Caroline Mardon

На первый взгляд, это отличный способ для хранения большого количества вещей. Однако эксперты обнаружили, что лучше избегать глубоких хранилищ, если вы хотите сохранить порядок в доме. Глубокие шкафы и непрозрачные контейнеры часто приводят к тому, что мы забываем о том, что туда положили.

Лучше выбирать поверхностные хранилища, открытые полки или прозрачные контейнеры, чтобы все было на виду.

Слишком сложные системы хранения

Если система не является простой и интуитивно понятной, она не будет работать / Фото Future PLC/Joanna Henderson

Системы хранения, требующие чрезмерных усилий, как например, детальная маркировка, цветные корзины или суперспециализированные отделения, часто не работают, потому что их сложно поддерживать. Если для доступа к определенным предметам вам нужно прилагать много усилий, вы скорее всего прекратите пользоваться системой, что приведет к хаосу.

Одноярусное хранение в шкафу

Добавление разделителей для полок или выдвижных лотков поможет сохранить сложенные вещи опрятными и доступными / Фото Future PLC / Katie Lee)

Типичная ошибка в организации гардероба – это зависимость от одной рейки для всей одежды. Такой подход бесполезно использует вертикальное пространство и часто приводит к перегруженным вешалкам, на которых одежда мнется и забывается.

Хотя одна рейка может выглядеть опрятно на первый взгляд, она не использует весь потенциал шкафа. Рассмотрите возможность установки второй, более низкой рейки для более коротких предметов, как брюки или юбки, чтобы увеличить количество места для вешания.