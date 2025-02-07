Експерти з інтер'єрів і організації назвали рішення для зберігання, які ускладнюють підтримку порядку, передає 24 Канал із посиланням на Іdeal Home.

Дивіться також Неможливо нічого знайти у шафі: помилки в організації гардероба і як їх виправити

Глибокі шафи

У глибоких шафах важко знайти потрібні речі / Фото Future PLC / Caroline Mardon

На перший погляд, це чудовий спосіб для зберігання великої кількості речей. Однак експерти виявили, що краще уникати глибоких сховищ, якщо ви хочете зберегти порядок у домі. Глибокі шафи та непрозорі контейнери часто призводять до того, що ми забуваємо про те, що туди поклали.

Краще обирати поверхневі сховища, відкриті полиці або прозорі контейнери, щоб все було на виду.

Надто складні системи зберігання

Якщо система не є простою та інтуїтивно зрозумілою, вона не буде працювати / Фото Future PLC/Joanna Henderson

Системи зберігання, що потребують надмірних зусиль, як наприклад, детальне маркування, кольорові кошики або суперспеціалізовані відділення, часто не працюють, бо їх складно підтримувати. Якщо для доступу до певних предметів вам потрібно докладати багато зусиль, ви швидше за все припините користуватися системою, що призведе до хаосу.

Одноярусне зберігання в шафі

Додавання роздільників для полиць або висувних лотків допоможе зберегти складені речі охайними і доступними / Фото Future PLC / Katie Lee)

Типова помилка в організації гардеробу – це залежність від однієї рейки для всього одягу. Такий підхід марно використовує вертикальний простір і часто призводить до перевантажених вішаків, на яких одяг мнеться і забувається.

Хоча одна рейка може виглядати охайно на перший погляд, вона не використовує весь потенціал шафи. Розгляньте можливість встановлення другої, нижчої рейки для коротших предметів, як брюки чи спідниці, щоб збільшити кількість місця для вішання.