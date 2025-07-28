Забудьте о мраморе: плитки из неожиданного камня стали новым роскошным трендом в интерьерах
- Оникс становится популярным в дизайне интерьеров благодаря уникальному виду.
- Плитки с эффектом оникса изготавливаются из фарфора, что позволяет создать прочный, легкий в уходе материал, который подходит для различных помещений и стилей интерьера.
Когда речь идет об использовании камня в интерьере, все сразу вспоминают классические варианты мрамор, кварц и гранит. Но есть один камень, который часто оставляют без внимания.
Это оникс. Редкий драгоценный камень с выразительным видом, мягкими прожилками и заземляющими свойствами, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.
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Как использовать ониксовую плитку?
Оникс – дорогой. Поэтому, чтобы насладиться эффектом оникса, не тратя много средств, можно использовать использование плитки с имитацией оникса в интерьере.
Ониксовые плитки – отличный способ добавить пространству индивидуальности, фактуры и цвета. И так же, как мрамор или гранит, ониксовые плитки помогают создать изысканный вид, который доступнее натурального камня.
Этот материал стремительно приобретает популярность как в дизайне кухонь, так и ванных комнат.
Благодаря плавным узорам и пастельным оттенкам, такая плитка придает интерьеру ощущение тишины и гармонии / Фото Tile of Spain UK
Преимущества ониксовой плитки:
- ее обычно изготавливают из фарфора с тонким узором прожилок, что искусно имитирует вид натурального камня;
- в отличие от природного оникса, который является более деликатным, фарфоровая плитка позволяет достичь того же эффектного вида в ванных комнатах, кухнях или даже в коридорах, при этом она прочная и легкая в уходе;
- оникс известен своей способностью создавать успокаивающую атмосферу. В фэн-шуй его считают камнем защиты и силы, что помогает уравновесить энергии и способствует стабильности.
Плитку обычно ассоциируют с кухнями и ванными, но ониксовые плитки настолько универсальны, что подойдут практически в любое помещение – все зависит от атмосферы, которую вы хотите создать.
Ониксовые плитки на вид дороже традиционных материалов / Фото Ca' Pietra
- Плитка с эффектом оникса доступна в широкой палитре цветов, размеров и узоров, поэтому легко адаптируется к различным стилям интерьера.
- Приглушенные оттенки синего и зеленого подчеркивают успокаивающую природу камня, а благодаря теплому освещению оникс начинает светиться изнутри.
- Не бойтесь использовать большие плитки. Чем больше плитка, тем меньше швов – это создает целостность и добавляет дорогого вида. К тому же, большой формат лучше подчеркивает уникальные прожилки, что так ценятся в ониксе.
- Оникс должен стать главным акцентом в комнате. Его естественная прозрачность и выразительные узоры прекрасно подходят для акцентных стен.
- Чтобы сохранить баланс и элегантность, сочетайте оникс с простыми, нейтральными тонами – матовым черным, мягким серым или благородным золотом.